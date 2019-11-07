العراق: اعتقال أشخاص يقطعون الطرق أثناء المظاهرات

قال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء عبد الكريم خلف، إنه تم اعتقال عدد من المتظاهرين، بعد قيامهم بإغلاق الشوارع والجسور في بغداد.

ولفت موقع "بغداد اليوم"، إن خلف ذكر ذلك في تصريح صحفي، اليوم الخميس، مشيرا إلى أن "القوات الأمنية اعتقلت عددا من المتظاهرين، الذين قاموا بقطع الطرق والجسور، وتعطيل الحركة في العاصمة بغداد".

ولفت الموقع العراقي إلى أن "عمليات قطع الشوارع، في الأيام الثلاثة الماضية كانت تتراوح بين 38 و40 مرة".

ولفت إلى أنه "يوم أمس، اقترب نحو 100 "تكتك" من البنك المركزي، في شارع الرشيد ببغداد"، مضيفا: "هذا لا يمكن القبول به".

أفاد مصدر طبي عراقي، لـ"سبوتنيك"، اليوم الخميس، بمقتل وإصابة 21 متظاهرا بينهم طبيب متطوع لإسعاف المتظاهرين، إثر الرصاص الحي، في وسط العاصمة بغداد.

وبحسب شهود العيان، فإن عشرات المتظاهرين تجمعوا في شارع الرشيد بالقرب من سوق الشورجة، وشارع المتنبي، واصطدموا مع قوات مكافحة الشغب والجيش العراقي.

وأطلقت القوات المسلحة الرصاص الحي على المتظاهرين لتفريقهم، ما أدى إلى مناوشات بين الطرفين.

ومنذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشهد العاصمة العراقية بغداد وعدد من المحافظات، احتجاجات حاشدة تطالب بما يصفه المتظاهرون بـ"الحقوق المشروعة"، وتخللت تلك الأحداث أعمال عنف أسفرت عن مقتل أكثر من 260 شخصا وإصابة نحو 12 ألف آخرين بين المتظاهرين والقوات الأمنية. يأتي ذلك في وقت أقدم فيه، عشرات من المحتجين على إغلاق طرق عامة وبعض الجسور ودعوا إلى العصيان المدني.