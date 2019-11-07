حمد بن جاسم يتحدث عن "صمام أمان" قطر

قال الشيخ حمد بن جاسم، رئيس وزراء قطر الأسبق، إن وجود مجلس شورى منتخب في قطر يعد بمثابة "صمام أمان" للبلاد.

وعقب بن جاسم على خطاب أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، في مجلس الشورى أمس، معتبرا أنه خطاب "شامل وعميق".

وغرد بن جاسم على تويتر، وكتب: "كان اليوم خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى خطابًا شاملا ً وعميقاً بمعانيه الداخلية والخارجية، وفي الشأن الداخلي كان إعلان تشكيل لجنة لوضع اللمسات الأخيرة لانتخابات مجلس الشورى هي بمثابة العهد الذي تم بين الشعب بالتراضي حينما صوّت للدستور"

كان اليوم خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ / تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى خطابًا شاملا ً وعميقاً بمعانيه الداخلية والخارجية وفي الشأن الداخلي كان إعلان تشكيل لجنة لوضع اللمسات الأخيرة لانتخابات مجلس الشورى هي بمثابة العهد الذي تم بين الشعب بالتراضي حينما صوّت للدستور . — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) November 5, 2019

​وتابع: "كثير ممن أعرفهم من القطريين ليسوا بمهتمين، ولكنني أعتقد أن وجود مجلس شورى منتخب هو صمام أمان مكمل للسلطات التنفيذية والقضائية".

كثير ممّن أعرفهم من القطريين ليسوا بمهتمين ولكنني أعتقد أن وجود مجلس شورى منتخب هو صمام أمان مكمل للسلطات التنفيذية و القضائية — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) November 5, 2019

​وقال أمير قطر، في كلمة له خلال افتتاح الدورة التشريعية الجديدة لمجلس الشورى القطري، الثلاثاء الماضي إنه "للسنة الثالثة على التوالي يستمر الحصار الجائر المفروض على قطر بممارساته غير المشروعة رغم تهاوي كل الادعاءات التي سيقت لتبريره".

وأضاف: "يعود الفضل في نجاحنا في احتواء معظم آثاره السلبية إلى نهجنا الهادئ والحازم في إدارة الأزمة وكشف كافة الحقائق المتعلقة بها للعالم أجمع وتمسكنا باستقلالية قرارنا السياسي في مواجهة محاولة فرض الوصاية علينا، وكذلك تعزيز علاقاتنا الثنائية مع الدول الصديقة والحليفة".

وتابع: "منذ بدء الأزمة أعربنا عن استعدادانا للحوار لحل خلافات دول مجلس التعاون وفي إطار ميثاقه على أسس أربعة: الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة وعدم الإملاء في السياسة الخارجية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية".

وأشاد تميم بدور القطريين في مواجهة الأزمة، قائلا: "وقف الشعب القطري بشهامته المعروفة وقفة رجل واحد دفاعا عن سيادة وطنه ومبادئه فهو يدرك أن التفريط باستقلالية القرار يقود إلى التفريط بالوطن نفسه وثرواته ومقدراته ومضت مسيرتنا الوطنية بخطوات واثقة في تنفيذ البرامج التنموية على النحو المرسوم لها".

وأضاف: "لقد ذكرت من قبل أن هذا الحصار سيعزز من صمودنا وسيدفعنا للتعامل مع الأوضاع الجديدة التي نجمت عنه وهذا ما حصل فعلا... وتخطينا آثار الحصار السلبية ونسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030".