المغرب...إيفانكا ترامب في جولة بحقول الزيتون (فيديو وصور)

أبرمت ابنة الرئيس الأمريكي، إيفانكا ترامب، اتفاقين مع المؤسسات الشريكة بمبلغ يقدر بأكثر من 6 ملايين دولار لتقديم تدريب إضافي على المؤسسات الزراعية والإدارة المالية ومحو الأمية خلال جولة في أحد بساتين الزيتون بالمغرب.

وكتبت رئيسة الإعلام في البيت الأبيض، كارولينا هيرلي، في تغريدة على تويتر: "تقوم إيفانكا ترامب بجولة في بستان الزيتون المحلي وتتحدث في حفل التوقيع حيث أبرم اتفاقان جديدان مع المؤسسات الشريكة - يبلغ مجموعها أكثر من 6 ملايين دولار، لدعم المستفيدين في المغرب مع تدريب إضافي على الممارسات الزراعية والإدارة المالية ومحو الأمية".

New: @IvankaTrump tours local olive grove and speaks at signing ceremony where 2 new agreements were made with partner orgs - totaling over $6 million to support beneficiaries in Morocco w/ additional training on farming practices, financial management, and literacy. pic.twitter.com/v7e6b6zax4 — Carolina Hurley (@CLH45) 7 ноября 2019 г.

وستروج إيفانكا خلال الزيارة التي تستغرق ثلاثة أيام، لـ"مبادرة المرأة العالمية للتنمية والازدهار" التي أطلقتها الخارجية الأمريكية في فبراير/شباط، بهدف مساعدة 50 مليون امرأة في الدول النامية على تعزيز دورهن في الاقتصاد خلال السنوات الست المقبلة.

ووصلت إيفانكا المغرب برفقة شون كيرنكروس، المدير التنفيذي لمؤسسة "تحدي الألفية"، وهي وكالة مساعدات أجنبية أمريكية مستقلة تتعاون مع حكومة المغرب بغية تعزيز النمو الاقتصادي والحد من الفقر وتعزيز المؤسسات.