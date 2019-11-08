وكالة: قوات الأمن العراقية تقتل 4 محتجين في البصرة

قالت وكالة "رويترز" نقلا عن مصادر أمنية يوم الخميس إن قوات الأمن العراقية قتلت أربعة محتجين وفضت اعتصاما مناهضا للحكومة في البصرة بجنوب البلاد.

وفي وقت سابق أمس ذكرت الشرطة ومصادر طبية أن قوات الأمن قتلت بالرصاص ما لا يقل عن ستة محتجين بوسط بغداد، فيما لم تظهر أي علامة على تراجع الاضطرابات الدامية المستمرة في العراق منذ أسابيع.

وكان الناطق باسم القوات المسلحة العراقية، قال، في وقت سابق، إنه سيتم اعتقال أي شخص يحاول قطع الطرقات وستتم إحالته للقضاء، وذلك تعليقا على المظاهرات، التي تشهدها مدن عراقية.

واتهم بعض المتظاهرين بارتداء الزي العسكري خلال التظاهرات، مبينا أن "خلية أزمة" من أجهزة الأمن في حالة انعقاد دائم لمتابعة التطورات في البلاد.

ومنذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشهد العاصمة العراقية بغداد وعدد من المحافظات، احتجاجات حاشدة تطالب بما يصفه المتظاهرون بـ"الحقوق المشروعة"، وتخللت تلك الأحداث أعمال عنف أسفرت عن مقتل أكثر من 260 شخصا وإصابة نحو 12 ألف آخرين بين المتظاهرين والقوات الأمنية. يأتي ذلك في وقت أقدم فيه، عشرات من المحتجين على إغلاق طرق عامة وبعض الجسور ودعوا إلى العصيان المدني.