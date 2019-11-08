البرهان وموسيفني وسلفاكير يتفقون على تشكيل آلية لمتابعة تنفيذ اتفاق سلام جنوب السودان

اتفق الرؤساء الثلاثة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي والرئيس الأوغندي يوري موسيفني والرئيس سلفاكير ميارديت رئيس جمهورية جنوب السودان يوم الخميس، على تشكيل آلية من السودان وأوغندا، الضامنين لتنفيذ اتفاقية سلام جنوب السودان والأطراف الجنوبية الموقعة على الاتفاقية للإشراف ومتابعة تنفيذ بنودها.

عنتيبي، أوغندا - سبوتنيك. وأوضح الزعماء الثلاثة في بيان صدر في ختام القمة القمة الثلاثية التي جمعتهم بالقصر الرئاسي بمدينة عنتيبي الأوغندية والتي جاءت بمبادرة من الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان وبدعوة من الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني وحضرها زعيم المعارضة في جنوب السودان الدكتور رياك مشار بالإضافة إلى المبعوث الكيني الخاص لدولة جنوب السودان استيفن كالونزي، أوضحوا أن القمة جرت في أجواء سادها الود والإخاء".

وأشار البيان إلى ضرورة استكمال البنود والمهام المتعلقة بالترتيبات الأمنية وهياكل الحكم بما في ذلك تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية.

وتم الاتفاق في هذا الخصوص على تمديد الفترة ما قبل الانتقالية لمدة "١٠٠" يوما أخرى تبدأ اعتبارا من الثاني عشر من نوفمبر ٢٠١٩م بالإضافة إلى مراجعة ومتابعة التقدم الذي أحرز خلال الـ (٥٠) يوما من بدء فترة التمديد.

وذكر البيان أن القمة اتفقت على قيام الدول الأربعة الأعضاء في منظمة الإيقاد والتي شاركت في قمة عنتيبى، بتقديم طلب لمنظمة الإيقاد للبت في وضع زعيم المعارضة بدولة جنوب السودان د. رياك مشار.

وحث الزعماء الثلاثة في البيان الختامي للقمة المجتمع الدولي للاستمرار في دعم تنفيذ هذه الاتفاقية والمساهمة في دعم مشروعات التنمية بجمهورية جنوب السودان.

إلى ذلك أعرب الرئيسان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي والرئيس سلفاكير ميارديت رئيس جمهورية جنوب السودان في ختام البيان عن شكرهما وتقديرهما لفخامة الرئيس يوري موسيفيني ولشعب وحكومة أوغندا على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.