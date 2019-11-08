ولي العهد السعودي يلتقي المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن

التقى المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، في الرياض، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

القاهرة - سبوتنيك. ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، "هنأ المبعوث الأممي، ولي العهد بنجاح جهود المملكة في التوصل إلى توقيع اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي".

وبحث غريفيث مع بن سلمان، "المستجدات على الساحة اليمنية، والجهود القائمة تجاهها".

من جهته، أكد ولي العهد السعودي، "حرص المملكة على كل ما يحقق مصلحة الشعب اليمني وأمن واستقرار اليمن".

سمو #ولي_العهد يلتقي المبعوث الأممي لليمن إذ هنأ سموه بنجاح جهود المملكة في التوصل إلى توقيع اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، متمنياً سموه أن يكون اتفاق الرياض فاتحة خير لتفاهمات أوسع بين أبناء الشعب اليمني للتوصل إلى حل سياسي شامل ينهي الأزمة اليمنية. pic.twitter.com/1wZ2vwAO34 — بدر العساكر Bader Al Asaker (@Badermasaker) November 7, 2019

وأعرب عن أمله في "أن يكون اتفاق الرياض فاتحة خير لتفاهمات أوسع بين أبناء الشعب اليمني للتوصل إلى حل سياسي شامل ينهي الأزمة اليمنية".