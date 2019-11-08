مصر... إصابة 37 طالبا في انقلاب أتوبيس رحلات

أصيب 37 طالبا، صباح اليوم الجمعة، في حادث انقلاب أتوبيس رحلات مدارس، في بـالكيلو 5 طريق "قنا - سفاجا" جنوب شرقي مصر.

وذكر موقع "بوابة الأخبار" أن سيارات الإسعاف قامت على الفور بنقل جميع المصابين لمستشفى سفاجا المركزي لتلقي العلاج.

وأضاف أن غرفة عمليات محافظة البحر الأحمر، تلقت بلاغا بانقلاب أتوبيس رحلات بالكيلو 5 طريق سفاجا - قنا تابع لإحدى المدارس بمحافظة قنا.

وتم الدفع بأكثر من سيارة إسعاف لموقع الحادث، وتبين إصابة 37 شخصا جميعهم من طلاب إحدى المدارس، وتم نقلهم لمستشفى سفاجا المركزى لتلقي العلاج اللازم.

ونقل الموقع عن مصدر مصدر طبي، قوله إن حالة المصابين جميعها خفيفة، وعبارة عن كدمات وإصابات سطحية وجروح بسيطة وكسور وجار عمل الإسعافات اللازمة.