رد قوي من مصر على تصريحات أردوغان "المضحكة"

رد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، على التصريحات المتكررة للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ومقارنته الأوضاع في مصر بتركيا، وأن الأخيرة "ليست مثل مصر".

وقال شكري، في المداخلة الهاتفية مع الإعلامي المصري، عمرو أديب على قناة MBC: "في الحقيقة يعني شيء مضحك يا أستاذ عمرو، إذا كانت مصر منهارة مع كل ما ينجز فيها من مشاريع وكل التقارير التي تصدر عن الدوائر الدولية الاقتصادية والسياسية وكل ما تشهده العين من إنجازات وافتتاحات متكررة لمشاريع قومية ومؤشرات الاقتصاد المصري وانخفاض البطالة لـ8% ومعدل النمو الاقتصادي بـ5.8% إلى تعويم الجنيه والنهادره الدولار بيتراجع أمام الجنيه ففي الحقيقة هاي كلها مؤشرات.. يعني مش عارف الكلام ده كيف يستقيم أو حد يلقي له أي بال..".

#الحكاية | وزير الخارجية سامح شكري يرد على تصريحات وهجوم أردوغان: شيء مضحك#MBCMASR pic.twitter.com/GAKG60ctft — الحكاية (@Elhekayashow) November 8, 2019

​وكان الرئيس التركي، قال قبل أيام، إن بلاده واجهت محاولة الانقلاب الفاشلة ضده في 15 يوليو/ تموز 2016، وتصدت للتهديدات الخارجية على نحو مغاير لما حدث في بلدان كما سوريا ومصر وليبيا.

وعادة ما يتبادل مسؤولو مصر وتركيا، إضافة إلى الإعلاميين المصريين، الملاسنات الكلامية فيما بينهم، خاصة منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي من الحكم في 3 يوليو/ تموز 2013.