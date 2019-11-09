مقتل 4 متظاهرين وسط بغداد

أفادت مراسلة سبوتنيك في العراق، نقلا عن مصدر طبي، اليوم السبت، مقتل 4 متظاهرين على يد قوات حفظ الشغب، في ساحة الخلاني وسط العاصمة بغداد.

وحسب المصدر، فإن القوات أطلقت الرصاص الحي على المتظاهرين، في ساحة الخلاني وسط بغداد بالقرب من ساحة التحرير، التي تشهد تظاهرات كبرى منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأضاف المصدر لـ"سبوتنيك"، أن الرصاص الحي أسفر عن مقتل 4 متظاهرين مع وقوع عدد من الجرحى.

ويشهد العراق منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، احتجاجات واسعة للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة.

وأعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، في وقت سابق اليوم، عزمه اعتماد جدول لتخفيض رواتب كبار المسؤولين للنصف، وإجراء تعديل وزاري مهم، بناء على مطالب المحتجين.

وقال عبد المهدي في بيان: "نعتبر مظاهرات شعبنا السلمية من أهم الأحداث التي مرت بالبلاد بعد 2003، وستعمل الحكومة وسعها لنجاح مطالب المتظاهرين"، متابعا "ستواصل الحكومة والسلطات القضائية التحقيق في قضايا الشهداء والجرحى من المتظاهرين والقوات، ولن تبقى معتقلا من المتظاهرين وستقدم للمحاكمة من تثبت عليه جرائم جنائية ومن أي طرف كان".