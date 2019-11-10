7 ملایین زائر بين إيران والعراق سنويا

أعلن رئيس غرفة التجارة الإيرانية - العراقية يحيى آل إسحاق، أن حجم الزوار والسياح بين البلدين يبلغ 7 ملايين شخصا بالوقت الراهن.

وأوضح يحيى آل إسحاق في حديث لوكالة أنباء فارس، اليوم الأحد، أن إيران بإمكانها إيجاد وضع مماثل مع سوريا، حيث العديد من الإيرانيين يرغبون بزيارة مرقد السيدة زينب في دمشق.

وأشار آل إسحاق إلى أن طاقة التبادل الاقتصادي للسلع غير النفطية بين إيران والعراق تتراوح بين 70 إلى 80 مليون دولار.

وبيّن آل إسحاق أن إيران لديها إمكانية تصدير 15 مليار دولار سنويا من الطاقة الكهربائية لدول الجوار.

وشهدت الصادرات الإيرانية إلى العراق، نموا بلغ 67% منذ أكتوبر/ تشرين 2018، حيث بلغت قيمة الصادرات 6 مليارات و757 مليون دولار.

كما ضمت السلع المصدرة من إيران إلى العراق الآلات والأجهزة الإلكترونية وقطع غيارها والأجهزة الصوتية والمرئية بنسبة بلغت 12% من إجمالي الصادرات.