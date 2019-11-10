الغاز متوفر... ومصدر سوري يكشف طريقة الحصول على مازوت غير مدعوم

أكدت شركة المحروقات في سوريا أن مادة المازوت متوفرة والتوريدات مستمرة، وكشفت عن الآلية التي يحصل فيها أي مواطن على المادة بالسعر الصناعي 296 ليرة سورية لليتر الواحد.

ونقل موقع "شام إف إم" عن مصادر في شركة المحروقات أن أي مواطن يمكنه الحصول على المازوت في محافظات القطر كافة بالسعر الصناعي أي بسعر 296 ليرة لليتر الواحد لمولدة أو مرجل، وذلك من خلال تقديم طلب لأي فرع من فروع شركة "محروقات" في المحافظات مشيرا إلى أنه تتم الموافقة عليه فوراً، دون طلب من المواطن أي إثباتات على امتلاكه مولدة أو مرجلاً.

نوهت المصادر إلى أن حصول المواطن على كميات إضافية من مازوت التدفئة غير المخصصات المدعومة متاح حالياً في دمشق وريف دمشق فقط، وبسقف يتراوح بين 500 و1000 ليتر، ففي الأبنية يتقدم رئيس لجنة أي بناء بطلب إلى شركة "محروقات" للحصول على مازوت التدفئة عليه ختم لجنة البناء، وهذا يتيح له الحصول على 500 ليتر شهرياً بالسعر غير المدعوم، لافتاً إلى عدم وجود أي دراسة حالياً لتوزيع كميات إضافية من مازوت التدفئة غير المخصصات المدعومة للمواطنين.

وبالنسبة لمادة الغاز، أفادت المصادر أن مادة الغاز متوافرة حالياً وباتت مؤمنة، والتوريدات مستمرة، وليس هناك أي نقص بالمادة، مشيرة إلى موضوع توزيع أسطوانة غاز ثانية بالسعر غير المدعوم "بسعر التكلفة" وعبر البطاقة الذكية مازال قيد الدراسة، ولم يتم إقرار أي شيء بهذا الخصوص حتى تاريخه، لافتاً إلى عدم إمكانية توزيع أسطوانة غاز أخرى حالياً على المواطنين غير الأسطوانة التي يحصل عليها عبر البطاقة الذكية لاستخدامات التدفئة.