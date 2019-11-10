مصدر: حصيلة ضحايا احتجاجات العراق منذ مطلع أكتوبر بلغت 319 قتيلا

قال مصدر في مفوضية حقوق الإنسان إن حصيلة ضحايا الاحتجاجات في العراق منذ مطلع أكتوبر بلغت 319 قتيلا بينهم 13 من قوات الأمن وأكثر من 15 ألف مصاب.

بغداد - سبوتنيك. وقال المصدر في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" اليوم الأحد:

"منذ بدء الاحتجاجات في أكتوبر قٌتل 319 شخص بينهم 13 من قوات الأمن وإصابة أكثر من 15 ألف من المتظاهرين وقوات الأمن".

وكان الرئيس العراقي برهم صالح اجتمع اليوم بقصر السلام في بغداد، برئيس الوزراء عادل عبد المهدي، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان.

وبحسب بيان للرئاسة العراقية حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، تم في الاجتماع تدارس مختلف التطورات السياسية والأمنية في البلاد في خضم التظاهرات الكبيرة التي شهدتها بغداد ومحافظات أخرى.

وأكد الاجتماع أن "هذه الاحتجاجات الشعبية السلمية هي حركة إصلاحية مشروعة لا بد منها وذلك استجابة للرأي العام الوطني ولمتطلبات الحياة السياسية والخدمية التي يستحقها العراقيون الغيارى بعد عقود من الطغيان والحروب والعنف والفساد".

وقال بيان الرئاسة العراقية إن "الاحتجاج الشعبي الذي نهض به شبابُ العراق المتطلع لحياة حرة كريمة بإرادة وطنية سلمية تحترم السياقات القانونية والدستورية وتقدّر مصالح البلاد وتصونها هو احتجاج عظيم في مسار إعادة بناء الدولة وتطهير مؤسساتها والارتقاء ببنائها بما يستحقه العراق".