مقتل عدد كبير من عناصر "داعش" إثر 14 ضربة جوية للتحالف الدولي شمالي العراق

أعلنت قيادة العمليات المشتركة للقوات العراقية مقتل عدد كبير من عناصر تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا) إثر 14 ضربة جوية للتحالف الدولي بقيادة واشنطن، في جبال مخمور شمال البلاد.

القاهرة – سبوتنيك. وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان، مساء اليوم الأحد "قوة من قيادة العمليات الخاصة الثانية جهاز مكافحة الإرهاب وبإسناد طيران التحالف الدولي، تنفذ عملية واسعة لملاحقة فلول عصابات داعش الإرهابية (المحظور في روسيا) في جبال مخمور، أسفرت عن مقتل عدد كبير من الإرهابيين، وتدمير خنادق وكهوف من خلال 14 ضربة جوية نفذها طيران التحالف الدولي".

وتواصل القوات العراقية عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" (المحظور في روسيا) في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجدداً، بينما تتمركز قوات الحشد الشعبي على الشريط الحدودي مع سوريا للتصدي لمحاولات تسلل عناصر التنظيم الإرهابي المتكررة.