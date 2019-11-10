172 شاحنة ومدرعة للجيش الأمريكي تعبر شرق سوريا نحو الرقة وحلب... فيديو

عبرت قافلتان عسكريتان من 172 آلية تابعتان للجيش الأمريكي، اليوم الأحد، بلدة تل تمر بريف الحسكة الغربي باتجاه الرقة وريف حلب الشمالي الشرقي.

وقال مراسل "سبوتنيك" بمحافظة الحسكة: إن قافلتين عسكريتين تابعتين للجيش الأمريكي دخلتا الأراضي السورية عبر الحدود العراقية، اليوم الأحد، وصولا إلى بلدة تل تمر غربي الحسكة باتجاه منطقة عالية على الطريق الدولي (الحسكة- الرقة- حلب).

وأضاف المراسل أن القافلة العسكرية الأمريكية الأولى تضم 7 مدرعات مع دبابتين، في حين تتضمن القافلة الثانية أكثر من 165 شاحنة فارغة بالإضافة لـ10 مدرعات عسكرية مع عدد من البردات الكبيرة.

ورجح المراسل أن تكون وجهة القافلتين الأمريكيتين هي القواعد الأمريكية بريفي حلب والرقة، بهدف استكمال إخلائها ونقلها إما باتجاه الأراضي العراقية أو إلى القواعد الأمريكية القريبة من حقول النفط السورية.

وقام الجيش الأمريكي منذ بداية العملية العسكرية للجيش التركي والميلشيات "التركمانية" التابعة له في شمال سوريا بسحب وإعادة قواتها ومعداتها أكثر من مرة، حيث عادت هذه القوات إلى التمركز في عدد من القواعد التي تم الانسحاب منها، ومنها قاعدة "قسرك" بريف الحسكة و"صرين" بريف حلب و"الجلبية" بريف الرقة، في دليل على التخبط الأمريكي في منطقة شرق الفرات، الذي تزامن مع انتشار الجيش العربي السوري في المناطق الشمالية بدءاً من عين العرب ومنبج بريف حلب إلى عين عيسى والطبقة في الرقة إلى ريف راس العين وتل تمر والدرباسية وعامودا والجوادية والقحطانية بريف الحسكة التي كانت تعد حتى فترة قريبة مضت، منطقة النفوذ الأمريكي والميلشيات الكردية "قسد" التابعة له.

وعلى التوازي، عززت روسيا وجودها في محافظتي الحسكة والرقة من خلال إنشاء مركز مراقبة ومتابعة في مطار القامشلي الدولي، ومركز أخر في بلدة عين عيسى بريف الرقة واستخدام الطائرات المروحية في عمليات مراقبة الحدود، تنفيذا لاتفاق "سوتشي" مع تركيا.