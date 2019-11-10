عشرات الآلاف من اللبنانيين يتظاهرون في "أحد الإصرار"... فيديو

تجمع عشرات الآلاف من المحتجين، اليوم الأحد، تحت عنوان "أحد الإصرار"، في ساحة رياض الصلح، وساحة الشهداء، وسط بيروت، للمطالبة بإسقاط الطبقة السياسية الحاكمة وتشكيل حكومة من أخصائيين غير محزبين.

وتقول متظاهرة لوكالة "سبوتنيك"، إن "أبرز مطالبنا هي رحيل السلطة الحالية، لأننا اليوم لدينا أشخاصا أكفاء يستطيعون أن يديروا البلد، إنتهى دورهم، نصبونا وقرفونا... فليرحلوا".

الزعماء التقليديون يروجون لحرب اهلية، ابواقهم الاعلامية والامنية لا تهدأ، اجهزتهم تحاول زرع الانشقاقات.. لم ينجحوا..ولن ينجحوا.. #لبنان_ينتفض #احد_الاصرار 🇱🇧 pic.twitter.com/hYfX9bpdRa — Salman Andary (@salmanonline) November 10, 2019

شهدت مدن صيدا وطرابلس تظاهرات حاشدة، حيث طالب المتظاهرون باستعادة الأموال المنهوبة ومحاسبة السياسيين الفاسدين وإجراء إنتخابات نيابية مبكرة.

ويؤكد المتظاهرون لـ"سبوتنيك" على إستمرار التحركات والاحتجاجات والاعتصامات أمام المرافق العامة والحيوية حتى تحقيق المطالب.

هذا وتتواصل الاحتجاجات لليوم الخامس والعشرين على التوالي في مختلف المناطق اللبنانية، بعدما أعلنت الحكومة عن ضرائب ورسوم جديدة في موازنة العام 2020.