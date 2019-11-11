الأسد يصف نهب حقول النفط بأنه مثال صارخ على السياسة الأمريكية

أعلن رئيس الجمهورية العربية بشار الأسد في مقابلة مع RT أن الولايات المتحدة منخرطة في نهب حقول النفط في سوريا، وهذا هو المثال العملي الأكثر فظاعة للسياسة الأمريكية.

يتركز حوالي 90% من إنتاج النفط السوري على الضفة الشرقية لنهر الفرات، الذي كان في السابق المعقل والمصدر الرئيسي للدخل للإرهابيين، والآن تسيطر عليه بشكل رئيسي الوحدات الكردية "قوات سوريا الديمقراطية" الحليفة للولايات المتحدة. في السابق، أكد المتحدث باسم البنتاغون رات هوفمان أن أرباح النفط السوري تذهب للأكراد، وليس للأمريكيين.

وقال الأسد: "بالطبع، نحن غاضبون، الشعب السوري بأسره غاضب. هذا بالفعل نهب، لكن لا يوجد نظام دولي، ولا قانون دولي. هذه الظاهرة، بصراحة، ليست جديدة، وهي لا تتعلق فقط بوقت الحرب".

وشدد على أن "الأمريكيين يسعون دائمًا إلى نهب الدول الأخرى بطريقة أو بأخرى، ولا يسلبون منهم النفط والمال والموارد المالية فحسب، بل وأيضًا الحقوق - السياسية وغير السياسية على حد سواء".

واختتم الرئيس السوري هذا هو دورهم التاريخي على الأقل منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. لذلك لا يوجد شيء جديد هنا، ولا يبدو شيئًا غريبًا أو غير ذي صلة بسياساتهم السابقة. ولكن تتخذ الأساليب الأمريكية أشكالًا جديدة من وقت لآخر".

وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تتلقى واشنطن أكثر من 30 مليون دولار شهريًا من استخراج النفط في سوريا.