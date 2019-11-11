نائب لبناني: الحريري بانتظار قرار الكتل البرلمانية

أعلن النائب في البرلمان اللبناني عن كتلة المستقبل بكر الحجيري، اليوم الاثنين، أن رئيس الحكومة اللبنانية السابق سعد الدين الحريري استقال عن قناعة تامة.

وقال النائب في البرلمان اللبناني عن كتلة المستقبل بكر الحجيري، لـ"سبوتنيك" إن: "الرئيس سعد الدين الحريري استقال بقناعة لأنه حق للمحتجين في الشارع، ولا يمكن تشكيل حكومة إذا كانت هذه الحكومة غير قادرة أن تكون جدية وتقوم على ترتيب القضايا المطروحة من قبل المتظاهرين".

وشدد على أن الحكومة المقبلة "يجب أن تكون حكومة إنقاذ جدية للوضع الاقتصادي والمالي والأمني، ضمن هذه الشروط نعتقد أن الرئيس الحريري من المممكن أن يشارك بالحكومة أما إذا كانت خارج هذه المواصفات فأعتقد أن كتلة المستقبل والحريري والمتظاهرين ليسوا بحاجتها".

وأكد الحجيري أن المبدأ الأساسي للعمل إما تشكيل حكومة قادر الحريري أن يقوم فيها بخرق الوضع السياسي والاقتصادي أو أنه لن يشارك فيها، لأنها ستكون هزيلة، لافتاً إلى أن الرئيس الحريري ينتظر قرار الكتل النيابية في البرلمان اللبناني.

وأشار الحجيري إلى أن: "الخيارات قليلة وإما أن يحصل توافق جدي والجميع يوافق على عملية إنقاذ بالشراكة، وهذا لا يعني الشراكة التوافقية التي كنا نعمل بها لأنها لم تفلح، أو أن السقف سيهبط على رؤوس الجميع وهذا ليس تخويف، واي إنسان في الشارع أصبح يعرف أن وضع البلد بهذا الحجم".