السعودية تمنح "الإقامة المميزة" لـ73 شخصا من 19 جنسية

أعلن مركز الإقامة المميزة عن منح الدفعة الأولى من المتقدمين بطلبات الحصول على الإقامة المميزة في المملكة ممن استوفوا الشروط الخاصة بالنظام.

وأوضح المركز، في بيان أصدره اليوم الاثنين، أن "الدفعة الأولى من الحاصلين على الإقامة المميزة شملت عددا من المقيمين داخل المملكة، وآخرين من خارجها، وقد خضعت طلباتهم للدراسة والمعالجة طوال الأشهر الماضية، وذلك وفقا لإجراءات المركز"، وذلك حسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وحسب الوكالة: "بلغ عدد الحاصلين على الإقامة المميزة في هذه الدفعة 73 شخصا يمثلون 19 جنسية، وتنوعت فئاتهم بين مستثمرين وأطباء وراغبين في الاستقرار مع أسرهم، فيما لا تزال عمليات التدقيق والمعالجة مستمرة لبقية الطلبات".

وأشار المركز إلى تلقيه آلاف الطلبات عبر منصته الإلكترونية من داخل المملكة وخارجها، خلال الأشهر الماضية، حيث عملت فرق متخصصة من المركز على دراسة الطلبات والتواصل مع مقدميها وضمان مطابقة الشروط واستيفائها بحسب ما حدده نظام الإقامة المميزة.