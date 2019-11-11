إطلاق أول أتوبيس كهربائي في مصر

احتفلت الهيئة العربية للتصنيع منذ قليل بالمقر الرئيسي لها بإطلاق أول أتوبيس يعمل بالكهرباء، وذلك بحضور الفريق عبد المنعم التراس وعدد من قيادات الهيئة.

ويأتي إطلاق أول أتوبيس كهربائي للهيئة العربية للتصنيع، تأكيدا على قدرة الصناعة الوطنية المتمثلة في الهيئة على مواكبة التطور العالمي ونقل التكنولوجيات الحديثة، من خلال الإعلان عن إطلاق منظومة الأتوبيسات الكهربائية الذكية، بحسب صحيفة "الشروق" المصرية.

وسيتم تطبيق منظومة الدفع الإلكتروني، من خلال التحالف الذي تقوده الهيئة العربية للتصنيع مع شركة "وانكسيانغ" الصينية العالمية، وشركة "يونيتد إنفستمنت" وشركة "مواصلات مصر"، كما يضم التحالف عدد من الشركات المتخصصة فى تقديم الحلول التكنولوجية اللازمة لإدارة وتشغيل المنظومة الذكية.

ويشارك في الاحتفالية وزراء الإنتاج الحربي والتنمية المحلية والبيئة والتجارة والصناعة وقطاع الأعمال العام والنقل، ومحافظي القاهرة وجنوب سيناء والبحر الأحمر وبورسعيد، كما يشارك كل من سفير دولة الصين بالقاهرة، وممثلي شركة "وانكسيانغ" الصينية وشركة "مواصلات مصر" وشركة "يونيتد انفستمنت" وعدد من كبري الشركات الوطنية المعنية وممثلي هيئة النقل العام.