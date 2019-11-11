مسلحون يغتالون راعي كنيسة الأرمن الكاثوليك مع والده في ديرالزور السورية

صرح مراسل "سبوتنيك" بمحافظة الحسكة بأن الأب "إبراهيم حنا بيدو" المعروف باسم "هوسيب أبراهام بيدويان" كاهن وراعي كنيسة "مار يوسف" للأرمن الكاثوليك بمدينة القامشلي قتل مع ووالده "حنا إبراهيم بيدو" برصاص مسلحين مجهولين أثناء سفرهم من محافظة الحسكة إلى دير الزور على الطريق العام الواقع تحت سيطرة تنظيم " قسد".

والكاهن بيدو هو من سكان مدينة القامشلي وكان بطريقه إلى دير الزور بمهمة كنسية، حيث تضم محافظتي الحسكة ودير الزور العديد من الأديرة والكنائس العائدة للأرمن.

© Photo / CC الأب بيدو، راعي كنيسة الأرمن الكاثوليك بالقامشلي

وقال مصدر طبي في مدينة الحسكة لـ "سبوتنيك"، بأن الكاهن بيدو ووالده حنا تم نقلهما إلى إحدى المشافي الخاصة في المدينة بعد وصولهما متوفين نتيجة تعرضهما لإطلاق رصاص كثيف من قبل مجموعة مسلحة عند مدخل بلدة الشحيل بريف دير الزور.

وتابع المصدر بأن السيارة التي كان يقودها حنا إبراهيم بيدو (تولد 1948م) وبجانبه ابنه الكاهن "إبراهيم حنا بيدو" تولد (1976م) والتي كانت تضم معهم شخصين آخرين وهما الشماس فادي وانطون ملكو تعرضت لإطلاق رصاص من مسافة قريبة ومن الجهة الأمامية ما أدى لإصابة الكاهن ووالده بجروح بليغة في الرأس والصدر أدت لوفاتهما نتيجة حدوث نزيف صاعق حيث تم نقلهما إلى الحسكة من أحد مشافي بلدة الشحيل الخاصة.

يشار بأن بلدة الشحيل ومحيطها تقع تحت سيطرة تنظيم " قسد" الموالي للجيش الأمريكي وتشهد فلتان أمني منذ فترة طويلة.