مسلحون يغتالون راعي كنيسة الأرمن الكاثوليك مع والده في ديرالزور السورية

والكاهن بيدو هو من سكان مدينة القامشلي وكان بطريقه إلى دير الزور بمهمة كنسية، حيث تضم محافظتي الحسكة ودير الزور العديد من الأديرة والكنائس العائدة للأرمن.
وقال مصدر طبي في مدينة الحسكة لـ "سبوتنيك"، بأن الكاهن بيدو ووالده حنا تم نقلهما إلى إحدى المشافي الخاصة في المدينة بعد وصولهما متوفين نتيجة تعرضهما لإطلاق رصاص كثيف من قبل مجموعة مسلحة عند مدخل بلدة الشحيل بريف دير الزور.
وتابع المصدر بأن السيارة التي كان يقودها حنا إبراهيم بيدو (تولد 1948م) وبجانبه ابنه الكاهن "إبراهيم حنا بيدو" تولد (1976م) والتي كانت تضم معهم شخصين آخرين وهما الشماس فادي وانطون ملكو تعرضت لإطلاق رصاص من مسافة قريبة ومن الجهة الأمامية ما أدى لإصابة الكاهن ووالده بجروح بليغة في الرأس والصدر أدت لوفاتهما نتيجة حدوث نزيف صاعق حيث تم نقلهما إلى الحسكة من أحد مشافي بلدة الشحيل الخاصة.
يشار بأن بلدة الشحيل ومحيطها تقع تحت سيطرة تنظيم " قسد" الموالي للجيش الأمريكي وتشهد فلتان أمني منذ فترة طويلة.
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