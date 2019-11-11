ناشط عراقي لـ"سبوتنيك": المحتجون لن يقبلوا خطة الأمم المتحدة لحل الأزمة

قال الناشط في الحراك العراقي، دكتور نائل الزامل، اليوم الاثنين، "إن خطة الأمم المتحدة لحل الأزمة في العراق ليست ذات أهمية"، مؤكدا أن المتظاهرين لن يقبلوا بها، وشدد على ضرورة إقالة الحكومة ومحاكمتها.

وأضاف الزامل في تصريحاته لـ"راديو سبوتنيك"، تعليقا منه على الخطة التي طرحتها بعثة الأمم المتحدة في العراق لاحتواء أزمة الاحتجاجات المتصاعدة في البلاد، إن "المحتجين فقدوا الثقة في البعثة الأممية في العراق، بسسب تصريحات ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت التي انتقدت المتظاهرين".

وأوضح أن "هناك اتفاقا إقيلميا ودوليا علي بقاء حكومة عادل عبد المهدي ، التي قتلت المتظاهرين"، مشيرا إلى "أن مقترحات البعثة الأممية في العراق ليست ذات أهمية ولن يقبل المتظاهرون أي حل دون إقالة الحكومة ومحاكمتها".

وأضاف الناشط العراقي، أن "الاحتجاجات مستمرة في البصرة جنوبي العراق، وخاصة أمام مجلس المحافظة، والتي من المقرر أن تتحول إلى اعتصام".

وأكد دكتور نائل الزامل على سلمية التظاهرات، بالرغم من تعرض المتظاهرين لحالات بطش شديدة من قبل القوات الأمنية التي استخدمت بنادق صيد ورصاص حي وقنابل مسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين، ما أسفر عن حالات قتل إضافة للإصابات.

وأشار إلى وجود حالات اختطاف واغتيال واعتقال بين المحتجين، مؤكدا أن "هذه خطة قمعية تمارسها الحكومة المركزية والمحلية في محاولة لإيقاف الاحتجاجات".

وأوضح أن هناك اتفاقا إقيلميا ودوليا على بقاء حكومة عادل عبد المهدي، التي قتلت المتظاهرين (على حد تعبيره)، وبالتالي فلا أهمية لمقترحات البعثة الأممية، ولن يقبل المتظاهرين أي حل دون إقالة الحكومة ومحاكمتها.