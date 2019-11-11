الصفدي: الأردن ملتزم بمعاهدة السلام مع إسرائيل

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إن المملكة ملتزمة بمعاهدة السلام مع إسرائيل على الرغم من إنهاء اتفاق يعود إلى 25 عاما يسمح لإسرائيل باستخدام قطعتين من الأرض تحت سيادة الأردن.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، قال فيه إن بلاده تصرفت وفقا للمعاهدة، من حيث عدم تجديد العقد بشأن المنطقتين المتاخمتين للحدود، مشيرا إلى أن هذا العقد أتاح لإسرائيل حقوقا خاصة على مواطنيها، الذين يعملون ويعيشون في المنطقتين، بحسب وكالة "رويترز".

وأعلن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، أمس الأحد، انتهاء العمل رسميا بملحقي الباقورة والغمر في اتفاقية "وادي عربة" وفرض سيادة الأردن الشاملة على كل شبر في البلاد.

وكانت الحكومة الأردنية قررت إغلاق منطقة "الباقورة والغمر" أمام السياح الإسرائيليين، بدءا من الأحد، فيما قام الجيش الإسرائيلي بإغلاق البوابة المؤدية إلى هذه الأراضي، للمرة الأخيرة مساء السبت.

ووصل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، برفقة ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله، اليوم الاثنين، إلى منطقة الباقورة المستعادة.

وتناقلت وسائل إعلام مقطع فيديو يظهر اللحظات الأولى لوصول الملك الأردني إلى الباقورة، مشيرة إلى أن الملك أدى الصلاة هناك.