مقتل 7 أشخاص وإصابة 70 آخرين في 3 تفجيرات متزامنة في القامشلي شمالي سوريا

قٌتل 7 أشخاص، وأصيب 70 آخرون بثلاث تفجيرات متزامنة، وقعت، اليوم الاثنين، في مدينة القامشلي شمالي سوريا.

وأوضحت أن "جروح المصابين متفاوتة الخطورة ونقلوا على أثرها إلى المشافي لتلقي العلاج والإسعافات الطبية اللازمة.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن "7مدنيين استشهدوا وجرح 70 آخرون، نتيجة التفجيرات الإرهابية في مدينة القامشلي".

وذكرت الوكالة، في وقت سابق، أن "الانفجارات في القامشلي ناتجة عن 3 سيارات مفخخة، اثنتان بشارع الوحدة والثالثة جانب فندق الأمين وسط المدينة".

كما أعلن مصدر طبي في القامشلي، عن إصابة عدد من المدنيين جراء الانفجارات التي ضربت شارع الوحدة في مدينة القامشلي والحصيلة الأولية 8 شهداء.

وأضاف المصدر الطبي: الجثث التي وصلت إلى المشفى متفحمة وحاليا تواصل سيارات الإسعاف نقل المصابين.

يذكر أنه منذ 23 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، تقوم الشرطة العسكرية الروسية بدوريات في المنطقة الآمنة بعمق 10 كيلومترات على قطاعات جرابلس –كوران، قامشلي – فقيرة، قامشلي –سيمالكا، عملاً بالمذكرة الروسية التركية الذي تم الاتفاق عليها بين الرئيسين، الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان في سوتشي مؤخراً.