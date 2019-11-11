وزير الإعلام اليمني: تصريحات الحوثي تؤكد "ارتهانه بطهران"

علق وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، اليوم الإثنين، على خطاب زعيم جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) عبد الملك الحوثي، معتبرا أنه "يؤكد ارتباط جماعته بطهران".

القاهرة - سبوتنيك. وقال الإرياني في سلسلة تغريدات على "تويتر": "تصريحات زعيم الحوثيين الأخيرة تحسم النقاش الذي أثير مؤخرا، حول إمكانية فصل حبلها السري عن طهران وإعادة تأهيلها".

١-تصريحات زعيم #المليشيا_الحوثية الأخيرة تحسم النقاش الذي اثير مؤخرا حول إمكانية فصل حبلها السري عن ملالي طهران وإعادة تأهيلها، فقد خرج عبدالملك الحوثي ليؤدي فروض الطاعة والولاء لسادته ويؤكد انه من طهران ولطهران لن يحيد عن عمالته وارتهانه قيد أنملة — معمر الإرياني (@ERYANIM) November 11, 2019

وأضاف: "عبد الملك الحوثي خرج ليؤدي فروض الطاعة والولاء لسادته ويؤكد أنه من طهران ولطهران. لن يحيد عن عمالته وارتهانه قيد أنملة".

٢-أما إساءة زعيم مليشيا الحوثي لثورتي الشعب العراقي واللبناني التي اعادت الروح والاعتبار لعروبتهم فهي تقليد اعمى لتصريحات الخامنئي ومسئولي طهران وحزب الله التي أظهرت حجم الفزع والرهبة من هذه الهبة العربية التي أسقطت مشروع تصدير الثورة وأوهام اعادة امجاد الإمبراطورية الفارسية — معمر الإرياني (@ERYANIM) November 11, 2019

واتهم الوزير اليمني، الحوثي بـ"الإساءة لثورتي الشعب العراقي واللبناني، التي أعادت الروح والاعتبار لعروبتهم"، مضيفا بأن تصريحاته "تقليد أعمى لتصريحات خامنئي ومسؤولي طهران وحزب الله، التي أظهرت حجم الفزع والرهبة من هذه الهبة العربية".

وأشار إلى أن تلك الهبة "أسقطت مشروع تصدير الثورة وأوهام إعادة أمجاد الإمبراطورية الفارسية".

٣-التصريحات تكشف أيضا حجم القلق الحوثي من تحول هذه الثورة التي كسرت حاجز الخوف الى مصدر الهام لكل الشعوب العربية التي امتدت اليها ايادي ايران العابثة، لتصل الى العاصمة المختطفة #صنعاء وباقي مناطق سيطرة مليشيا الحوثي في ظل تصاعد جرائم المليشيا بحق المواطنين وتفاقم النقمة الشعبية — معمر الإرياني (@ERYANIM) November 11, 2019

واعتبر وزير الإعلام اليمني، أن تصريحات الحوثي "تكشف أيضا حجم القلق من تحول هذه الثورة، التي كسرت حاجز الخوف إلى مصدر إلهام لكل الشعوب العربية، التي امتدت إليها أيادي إيران العابثة، لتصل إلى العاصمة المختطفة صنعاء وباقي مناطق سيطرة الحوثيين".