الصدر لأمريكا: كفاكم تدخلا بشؤوننا فللعراق كبار يستطيعون حمايته

أعلن زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الاثنين، أنه لن يسكت إذا كانت الانتخابات بإشراف أمريكي، وهدد بتظاهرات مليونية حال تدخلت أمريكا مرة أخرى، وشدد على أن الوطن لا يحتاج إلى دول الاستكبار ولا يحتاج إلى معونة الآخرين.

وقال الصدر في بيان له "مرة أخرى تثبت (أمريكا المحتلة) بأنها (حشرية) وتتدخل بشؤون الآخرين"، مبينا أن "العراق عراق الشعب... وهو من يقرر مصيره وخصوصا إذا التفتنا إلى أن احتلالها من جلب الفاسدين وسلطهم على رقاب الشعب وأنها تطالب بعدم حجب (الانترنت) على الرغم من أنها المتحكم الأكبر بتلك الشبكة"، كما نقلت وكالة "السومرية".

وتابع زعيم التيار الصدري "كفاكم تدخلا بشؤوننا فللعراق كبار يستطيعون حمايته ولا يحتاج إلى تدخلات لا منكم ولا من غيركم"، مشيرا "إننا وأن طالبنا بانتخابات مبكرة لكننا لن نسمح أن نسكت إن كانت بإشراف أمريكي.. ولن نسمح لأمريكا بركوب الموج لتحويل العراق إلى سوريا وإلى ساحة صراع أخرى".

وأضاف الصدر أن "أمريكا إن تدخلت مرة أخرى سوف تكون نهاية وجودها من خلال تظاهرات مليونية غاضبة بأمر مباشر منا... فوطني حر أبي لا يحتاج إلى دول الاستكبار ولا يحتاج إلى معونة الآخرين".

وتشهد بغداد وعدد من محافظات الوسط والجنوب في العراق حركة احتجاجية منذ مطلع شهر أكتوبر الجاري، يطالب فيها المتظاهرون، إقالة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، وحل البرلمان، وإعلان حكومة إنقاذ وطني، وانتخابات جديدة بإشراف دولي أممي.