رد فعل عراقي رسمي بشأن شائعة تخص الدراسة

ﻧﻔﺖ وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ العراقية، اليوم الثلاثاء، إﺻﺪارﻫﺎ أي ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻟﻠﻤﺪارس ﺑإلغاء ﻋﻄﻠﺔ ﻧﺼﻒ العام أو ﺟﻌﻞ ﻳﻮم اﻟﺴﺒﺖ دواﻣﺎ رﺳﻤﻴﺎ ﻟﻬﺎ، ﻣﺆﻛﺪة وﺟﻮد ﺗﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﻋﻨﺎﺻﺮ الأمن لتأمين المدارس ومواصلة اﻟﺪوام للعام الدراسي الجاري.

ووفقا لقناة "السومرية نيوز"، ﻗﺎل المتحدث اﻟﺮﺳﻤﻲ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﻮزارة ﺣﻴﺪر ﻓﺎروق ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر اﻟﺴﻌﺪون، إن الوزارة ﻟﻢ ﺗﺼﺪر أي ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺑإﻟﻐﺎء ﻋﻄﻠﺔ ﻧﺼﻒ العام أو ﺟﻌﻞ ﻳﻮم اﻟﺴﺒﺖ دواﻣﺎ رﺳﻤﻴﺎ ﻓﻲ المدارس.

وأﻛﺪ السعدون أن "اﻧﻘﻄﺎع الملاكات اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﻋﻦ ﻣﻮاﺻﻠﺘﻬﻢ اﻟﺪوام ﻓﻲ ﻣﺪارﺳﻬﻢ، أﺛﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﺳﻠﺒﻲ في اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، ﻟﻮﺟﻮد ﺧﻄﺔ دراﺳﻴﺔ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻣﻘﺴﻤﺔ ﺑﻮاﻗﻊ ﺣﺼﺺ أﺳﺒﻮﻋﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﺎدة وﻣﺮﺣﻠﺔ"، لافتا إﻟﻰ "ﺗﻜﺜﻴﻒ الوزارة ﺟﻬﻮدﻫﺎ ﻟﺘﻌﻮﻳﺾ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻣﺎ ﻓﺎﺗﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﻮاد دراﺳﻴﺔ ﺧﻼل المدة الماضية".

وﺷﺪد اﻟﺴﻌﺪون ﻋﻠﻰ أن الوزارة "ﻟﻢ ﺗﺼﺪر أي تعميم ﻳﺮﻣﻲ إﻟﻰ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ أو ﻣﻌﺎﻗﺒﺔ ﻣﻦ اﻋﺘﺼﻤﻮا ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺴﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، ﻟﻜﻮن المدارس ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ بالمديريات والأﺧﻴﺮة ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ إدارﻳﺎ ﺑﻤﺠﺎﻟﺲ المحافظات، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺄن أي ﻗﺮار أو أواﻣﺮ إدارﻳﺔ ﺗﻜﻮن ﺻﺎدرة ﻋﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ المحلية ﻟﺘﻠﻚ المحافظة اﻟﻰ ﻣﺪﻳﺮﻳﺎﺗﻬﺎ".

وختم السعدون: "هناك اﻧﺴﻴﺎﺑﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪوام ﺿﻤﻦ ﻣﺪارس ﺑﻐﺪاد والمحافظات ﺑﻌﺪ اﺳﺘﺌﻨﺎف الدراسة ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ وﺟﻮد ﺗﻨﺴﻴﻖ ﻋﺎل ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺎت المعنية ﻣﻦ أﺟﻞ تأمين المدارس ﻣﻊ وﺟﻮد تمركزات أﻣﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﺪرﺳﺔ ﺑﻐﻴﺔ ﺧﻠﻖ أﺟﻮاء ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ ﻣﺎ ﻳﺴﻬﻢ ﻓﻲ اﺳﺘﻤﺮار اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﺑﻨﺠﺎح".