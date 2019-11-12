سقوط الثلوج بكثافة في شمال إفريقيا والجيش يتدخل

يلعب سكان شمال إفريقيا بكرات الثلج: المنطقة مغطاة بالثلج. تساقطت الثلوج الكثيفة وغطت الطرقات.
وفقا لتقارير وسائل الإعلام المحلية، انعزلت عشرات المناطق السكنية في الجبال عن العالم بسبب عاصفة ثلجية. لا يمكن توصيل الغذاء والماء للناس، ولا يستطيع السكان هناك الوصول إلى مدن أخرى.
#الجزائر— Ennahar Tv النهار (@ennaharonline) November 12, 2019
🔴#الثلوج تغلق العديد من الطرق الوطنية في #باتنةhttps://t.co/Sw9zAlP3M5
بعد تساقط الثلوج، انخفضت درجة حرارة الهواء بشكل حاد. الناس الآن بحاجة إلى الملابس الدافئة والبطانيات. جاء الجيش مع رجال الانقاذ لتقديم المساعدة. يقومون بإزالة الثلوج في المناطق التي يصعب الوصول إليها.
#الجزائر— Ennahar Tv النهار (@ennaharonline) November 12, 2019
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ليوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2019https://t.co/m7gUu5Qaye pic.twitter.com/I9sGyjvMXV
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