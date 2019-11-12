سقوط الثلوج بكثافة في شمال إفريقيا والجيش يتدخل

بسبب هذه الظاهرة الطبيعية غير المعتادة في هذه المنطقة، قطعت حركة السير عبر عدة طرقات.

يلعب سكان شمال إفريقيا بكرات الثلج: المنطقة مغطاة بالثلج. تساقطت الثلوج الكثيفة وغطت الطرقات.

وفقا لتقارير وسائل الإعلام المحلية، انعزلت عشرات المناطق السكنية في الجبال عن العالم بسبب عاصفة ثلجية. لا يمكن توصيل الغذاء والماء للناس، ولا يستطيع السكان هناك الوصول إلى مدن أخرى.

بعد تساقط الثلوج، انخفضت درجة حرارة الهواء بشكل حاد. الناس الآن بحاجة إلى الملابس الدافئة والبطانيات. جاء الجيش مع رجال الانقاذ لتقديم المساعدة. يقومون بإزالة الثلوج في المناطق التي يصعب الوصول إليها.