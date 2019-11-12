نتنياهو يعقد اجتماعا طارئا لبحث الوضع في غزة

انتهى قبل قليل، اجتماع الحكومة الإسرائيلية المصغرة للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) ​​حول التصعيد في قطاع غزة.

ونشر رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي في "تويتر"، مساء اليوم، الثلاثاء، أكد من خلالها اجتماعه بكبار القادة العسكريين لبحث الوضع في غزة.

وقال نتنياهو: رئيس الوزراء نتنياهو، اجتمع صباح اليوم، مع وزير الدفاع الجديد، نفتالي بينيت، ومع رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الفريق أفيف كوخافي، في مكتبه بتل أبيب.

رئيس الوزراء نتنياهو اجتمع صباح اليوم مع وزير الدفاع الجديد نافتالي بينيت ومع رئيس هيئة الأركان العامة لجيش الدفاع الفريق أفيف كوخافي في مكتبه بتل أبيب. pic.twitter.com/ZEgl3DXdcJ — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) November 12, 2019

وذكرت القناة العبرية السابعة أن اجتماع "الكابينيت" استمر لثلاث ساعات، أطلق بعدها سلاح الجو الإسرائيلي قذائفه على أهداف داخل قطاع غزة، خاصة أهداف تابعة لحركة الجهاد الإسلامي بالقطاع.

وأوردت القناة العبرية أن اجتماع الكابينيت يأتي على خلفية إطلاق حوالي 180 صاروخا وقذيفة على الداخل الإسرائيلي ردا على اغتيال الجيش الإسرائيلي للقيادي في "سرايا القدس"، الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي، بهاء أبو العطا باستهداف منزله، شرق مدينة غزة، فجر اليوم، الثلاثاء.

وخلال الأسابيع الماضية برز اسم بهاء أبو العطا، القيادي في سرايا القدس في التقارير والتحليلات الإسرائيلية، بعد التهديدات التي أطلقها الجيش الإسرائيلي باغتياله، الأمر الذي حذرت منه حركة الجهاد.

وقبل أيام نشرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية تقريرا تحت عنوان "أخطر الشخصيات على إسرائيل: نصر الله وسليماني وأبو العطا"، ذكرت فيه أن الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، وقائد قوة قدس الإيرانية، الجنرال قاسم سليماني، وقائد الجناح العسكري للجهاد الإسلامي، بهاء أبو العطا، هم أخطر ثلاث شخصيات على الأمن الإسرائيلي.