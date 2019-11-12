ردا على اغتيال أبو العطا… وزارة الدفاع الإسرائيلية: المستوطنون يقضون ليلتهم في الملاجئ (بالصور)

كشفت وزارة الدفاع الإسرائيلية عن تردي الوضع الأمني الإسرائيلي في المنطقة الجنوبية، والمقابلة لقطاع غزة.

وذكرت الوزارة على صفحتها الرسمية في "تويتر"، مساء اليوم، الثلاثاء، أن المستوطنين يقضون ليلتهم في المخابئ والملاجئ جراء إطلاق القذائف والصواريخ من قطاع غزة على مستوطناتهم.

Today is Shoham's 6th birthday. Instead of celebrating his birthday with friends, Shoham spent the last 12 hours in a bomb shelter while Islamic Jihad fired dozens of rockets at #Israel from #Gaza. We‘ll continue to defend Shoham & all the people of Israel from terror. pic.twitter.com/df9Bb8QvdU — Israel Defense Forces (@IDF) November 12, 2019

وأوضحت الوزارة أن أحد المستوطنين ويدعى "شوهام" قضى ما يزيد عن 12 ساعة كاملة في الملجأ، في اليوم الذي يوافق عيد ميلاده، حيث احتفل بعيده داخل الملجأ أو المخبأ.

ومن جانبها، نشرت القناة العبرية الثانية، مساء اليوم، أن الكثيرين من المستوطنين يلجأون للمخابئ والملاجئ، في أوقات الطوارئ، ومع سماع دوي الانفجارات، أو مع سماع صافرات الإنذار في مستوطناتهم.

בעקבות סבב הלחימה ברצועת עזה, וההסלמה הביטחונית, הוחלט בצה"ל לערוך גיוס מילואים מצומצם שכולל כמה מאות חיילים - לפיקוד העורף, אמ"ן וחיל האוויר. pic.twitter.com/MShwfK3C5y — יוני בן מנחם yoni ben menachem (@yonibmen) November 12, 2019

وأوضحت القناة أنه رغم ذلك، فإن تلك المخابئ والملاجئ ليست مؤهلة أو مجهزة لاستيعاب هؤلاء المستوطنين، فهي ليست مجهزة وليس بها فتحات تهوية، ووصفت الحياة في هذه الملاجئ بـ"الصعبة".

وقام الجيش الإسرائيلي باغتيال القيادي البارز بـ"سرايا القدس" الفلسطينية، الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي، بهاء أبو العطا، فجر اليوم، الثلاثاء، ما دعا الحركة وغيرها من الفلسطينيين في قطاع غزة إلى إطلاق ما يزيد عن 180 قذيفة وصاروخا من القطاع إلى مستوطنات غلاف غزة.

وفي سياق متصل، قالت القناة العبرية السابعة، مساء اليوم الثلاثاء، إن الجيش الإسرائيلي قرر استدعاء بعض من قوات الاحتياط.

#صور محاولات جنود الاحتلال للاختباء من صواريخ المقاومة. pic.twitter.com/TjI0N0VHdH — وكالة شهاب (@ShehabAgency) November 12, 2019

ويأتي قرار الجيش الإسرائيلي على خلفية إطلاق أكثر من 180 صاروخا وقذيفة من قطاع غزة على مستوطنات غلاف غزة، بعيد اغتيال أبو العطا.

وفي السياق نفسه، أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، حالة الطوارئ في حدود المناطق التي تبعد 80 كم عن الحدود مع قطاع غزة.