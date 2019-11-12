اليمن... مقتل 4 من "أنصار الله" في تجدد المواجهات مع الجيش غرب تعز

تجددت المواجهات، اليوم الثلاثاء، بين الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، وجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، في محافظة تعز جنوب غربي اليمن.

القاهرة - سبوتنيك. ذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبثُ من الرياض، أن "مواجهات عنيفة اندلعت بين قوات الجيش الوطني والحوثيين في وادي حذران، غرب مدينة تعز".

وأضافت: "أسفرت المواجهات عن مقتل 4 من الحوثيين، وإصابة آخرين منهم، وإجبارهم على التراجع والفرار".

وأشارت إلى "أن الحوثيين استهدفوا بالقذائف، عقب ذلك، قرى منطقة الضباب غرب مدينة تعز".

تأتي المواجهات عقب إعلان الجيش اليمني، مقتل 30 عنصراً من الحوثيين وإصابة آخرين وتدمير آليتين عسكريتين لهم، بقصف مدفعي استهدف تعزيزات لهم في جبهة البرح غرب تعز.

تجددت المواجهات بين الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، وجماعة أنصار الله "الحوثيين"، في محافظة الحديدة غربي اليمن، الأحد الماضي.

وكان الجيش اليمني أعلن فجر الأحد الماضي، كسر هجوم واسع للحوثيين جنوب مركز مدينة التحيتا جنوبي الحديدة، وتكبيد الجماعة عشرات القتلى والجرحى.

وتقود السعودية، منذ 26 مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة شمالي وغربي اليمن، التي سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" أواخر عام 2014.