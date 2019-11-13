ردود أفعال صاخبة من مشاهير لبنان على تطورات الأحداث الأخيرة

اشتعلت وسائل التواصل الاجتماعي احتجاجا على حدثين رئيسيين حصلا في الساحة اللبنانية ليلة البارحة، كان أولها مقتل الشاب اللبناني علاء أبو فخر بنيران أحد عناصر الجيش اللبناني، بالإضافة لتصريحات رئيس الجمهورية ميشال عون التي وصفها رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالمستفزة.

أثار الحدثان في ذات الليلة ردود أفعال عنيفة وخصوصا بين المشاهير اللبنانيين الذين عبروا عن غضبهم وخيبة أملهم، حتى بعد التوضيح الصادر من المكتب العلامي لرئاسة الجمهورية لتصريح رئيس الجمهورية ميشال عون: "إذا ما في عندن أوادم بهالدولة يروحوا يهاجروا"، أو حتى تبرير الجيش اللبناني لقتل الشاب علاء أبو فخر، بأن الشاب برفقة مجموعة من المتظاهرين كان قد اعترض طريق آلية عسكرية لبنانية مما اضطر عناصر الجيش لفتح النار لتفريق المتظاهرين.

أول المعلقين كما هي العادة كانت الفنانة إليسا التي نشرت تغريدتين على التويتر الأولى تتهم فيها الزعماء أن هدفهم من قتل الشاب علاء هو إثارة النعرات بين الشعب اللبناني.

دم علاء هدفو يخلو الناس تعلق ببعضها، والثورة تصير معارك... الله يرحمو ويصبّر أهلو ومرتو وولادو، ويكون استشهادو وقود للثورة مش للفتنة. الله يلعن اللي كان السبب — Elissa (@elissakh) November 13, 2019

​والتغريدة الثانية كانت قد أعلنت فيها أن الرئيس اللبناني ميشال عون لا يمثلها.

فخامة رئيس الجمهورية #ميشال_عون لا يمثلني اطلاقأ ! تصبحون على حرية — Elissa (@elissakh) November 12, 2019

​أما مدير مجموعة MBC في لبنان علي جابر، فغرد مطالبا برفع شكوى لمنظمة العفو الدولية ومنظمة حقوق الإنسان ضد المسؤولين عن القتل والقمع، معتبرا أن القائمين على الموضوع لن يرتدعوا بغير هذه الطريقة.

علينا ان نرفع شكاوى في المحافل الدولية: منظمات العفو و حقوق الإنسان، ضد المسؤولين عن القتل والقمع، من رؤساء ووزراء وظباط وميليشيويون. هؤلاء معروفين بالاسماء ولن يرتدعوا إذا لم تُمس مصالحهم الشخصية. شبابنا ليسوا مكسر عصا ودماءهم ليست رخيصة، وسنحميهم برموش عيوننا. #لبنان_ينتفض . — Ali Jaber (@alimouinjaber) November 13, 2019

​أما الفنانة نجوى كرم، فاعتبرت أنه لا يوجد أي حل لتطورات أحداث لبنان الحالية إلا الصلاة للبنان، والدعوات الصادقة من القلوب.

ما رح ينفعنا غير إنّو نصلّي لـ #لبنان من كلّ قلبنا 🙏🏼

حتى يطلع من غرفة العناية الفائقة 🙏🏼 — Najwa Karam (@najwakaram) November 13, 2019

​وغردت النجمة اللبنانية نادين نجيم تغريدة ساخرة، قالت فيها إن الدولة اللبنانية تطالب رعايها بالهجرة.

​وتوجهت الفنانة نوال الزغبي للزعماء اللبنانيين، قائلة :"ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء".

ارحموا من في الارض، يرحمكم من في السماء #لبنان_ينتفض #لبنان — Nawal El Zoghbi - نوال الزغبي (@NawalElZoghbi) November 12, 2019

​أما النجم التلفزيوني هشام حداد فاكتفى بتغريدة بسيطة تقول: "في فرق بين سياسة حافة الهاوية وسياسة الهاوية..."، مشيرا إلى أسلوب تعاطي السلطات اللبنانية في الآونة الأخيرة تحت هاشتاغ "الانهيار".

في فرق بين سياسة حافة الهاوية و سياسة الهاوية...#الانهيار — Hicham haddad (@HichamHaddad57) November 12, 2019

​ويشهد لبنان منذ 17 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، احتجاجات شعبية واسعة ومستمرة، تطالب بحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، وإلغاء نظام المحاصصة الطائفية في السياسة، حيث يرى الكثيرون فيه سببا في عدم فعالية الحكومة.