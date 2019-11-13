ردود أفعال صاخبة من مشاهير لبنان على تطورات الأحداث الأخيرة

أثار الحدثان في ذات الليلة ردود أفعال عنيفة وخصوصا بين المشاهير اللبنانيين الذين عبروا عن غضبهم وخيبة أملهم، حتى بعد التوضيح الصادر من المكتب العلامي لرئاسة الجمهورية لتصريح رئيس الجمهورية ميشال عون: "إذا ما في عندن أوادم بهالدولة يروحوا يهاجروا"، أو حتى تبرير الجيش اللبناني لقتل الشاب علاء أبو فخر، بأن الشاب برفقة مجموعة من المتظاهرين كان قد اعترض طريق آلية عسكرية لبنانية مما اضطر عناصر الجيش لفتح النار لتفريق المتظاهرين.
أول المعلقين كما هي العادة كانت الفنانة إليسا التي نشرت تغريدتين على التويتر الأولى تتهم فيها الزعماء أن هدفهم من قتل الشاب علاء هو إثارة النعرات بين الشعب اللبناني.
دم علاء هدفو يخلو الناس تعلق ببعضها، والثورة تصير معارك... الله يرحمو ويصبّر أهلو ومرتو وولادو، ويكون استشهادو وقود للثورة مش للفتنة. الله يلعن اللي كان السبب— Elissa (@elissakh) November 13, 2019
والتغريدة الثانية كانت قد أعلنت فيها أن الرئيس اللبناني ميشال عون لا يمثلها.
فخامة رئيس الجمهورية #ميشال_عون لا يمثلني اطلاقأ ! تصبحون على حرية— Elissa (@elissakh) November 12, 2019
أما مدير مجموعة MBC في لبنان علي جابر، فغرد مطالبا برفع شكوى لمنظمة العفو الدولية ومنظمة حقوق الإنسان ضد المسؤولين عن القتل والقمع، معتبرا أن القائمين على الموضوع لن يرتدعوا بغير هذه الطريقة.
علينا ان نرفع شكاوى في المحافل الدولية: منظمات العفو و حقوق الإنسان، ضد المسؤولين عن القتل والقمع، من رؤساء ووزراء وظباط وميليشيويون. هؤلاء معروفين بالاسماء ولن يرتدعوا إذا لم تُمس مصالحهم الشخصية. شبابنا ليسوا مكسر عصا ودماءهم ليست رخيصة، وسنحميهم برموش عيوننا. #لبنان_ينتفض .— Ali Jaber (@alimouinjaber) November 13, 2019
أما الفنانة نجوى كرم، فاعتبرت أنه لا يوجد أي حل لتطورات أحداث لبنان الحالية إلا الصلاة للبنان، والدعوات الصادقة من القلوب.
ما رح ينفعنا غير إنّو نصلّي لـ #لبنان من كلّ قلبنا 🙏🏼— Najwa Karam (@najwakaram) November 13, 2019
حتى يطلع من غرفة العناية الفائقة 🙏🏼
وغردت النجمة اللبنانية نادين نجيم تغريدة ساخرة، قالت فيها إن الدولة اللبنانية تطالب رعايها بالهجرة.
Epic !!! المضحك المبكي #لبنان_ينتفض pic.twitter.com/XfUW8UkZEK— Nadine Nassib Njeim (@nadinenjeim) November 13, 2019
وتوجهت الفنانة نوال الزغبي للزعماء اللبنانيين، قائلة :"ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء".
ارحموا من في الارض، يرحمكم من في السماء #لبنان_ينتفض #لبنان— Nawal El Zoghbi - نوال الزغبي (@NawalElZoghbi) November 12, 2019
أما النجم التلفزيوني هشام حداد فاكتفى بتغريدة بسيطة تقول: "في فرق بين سياسة حافة الهاوية وسياسة الهاوية..."، مشيرا إلى أسلوب تعاطي السلطات اللبنانية في الآونة الأخيرة تحت هاشتاغ "الانهيار".
في فرق بين سياسة حافة الهاوية و سياسة الهاوية...#الانهيار— Hicham haddad (@HichamHaddad57) November 12, 2019
ويشهد لبنان منذ 17 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، احتجاجات شعبية واسعة ومستمرة، تطالب بحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، وإلغاء نظام المحاصصة الطائفية في السياسة، حيث يرى الكثيرون فيه سببا في عدم فعالية الحكومة.
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