مقتل ضابط و4 جنود نتيجة قصف صاروخي يستهدف وزارة الدفاع اليمنية

قُتل وأصيب 13 جنديا من الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، اليوم الأربعاء، بقصف صاروخي يعتقد أن جماعة "أنصار الله" نفذته على مقر قيادة في محافظة مأرب شمال شرقي اليمن.

وأفاد مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك"، بأن المقر المؤقت لوزارة الدفاع في معسكر صحن الجن شرق مدينة مارب، تعرض إلى قصف صاروخي استهدف مبنى العمليات المشتركة.

وأضاف المصدر أن القصف الصاروخي أسفر عن مقتل ضابط قيادي و4 جنود وإصابة 8 آخرين، علاوة عن أضرار مادية بالغة دون أن يصدر أي تعليق من جماعة أنصار الله عن ذلك.

ويعد هذا الاستهداف هو الثاني من نوعه، خلال أقل من أسبوعين، حيث نجا وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محمد المقدشي، في 29 تشرين الأول/أكتوبر المنصرم، من قصف استهدف اجتماعاً يضم قيادات في المبنى المؤقت لوزارة الدفاع بمارب، أسفر عن مقتل سائقه الخاص وإصابة آخرين.