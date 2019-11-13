الولايات المتحدة لن تنسحب من سوريا

رأى بوريس دولغوف، كبير الباحثين في مركز الدراسات العربية والإسلامية بمعهد الاستشراق التابع لأكاديمية العلوم الروسية، اليوم الأربعاء، أنه من غير المرجح أن تسحب الولايات المتحدة جميع قواتها من سوريا، وليس هناك مثال على ذلك في التاريخ الحديث.

قال دولغوف، في تقريره "مأساة السوريين في منطقة الاحتلال الأمريكية" الذي أعده صندوق "دراسة القضايا الديموقراطية" على أساس شهادة سكان مخيم للاجئين في سوريا تقول فيه أن الأمريكيين سيرحلون في نهاية المطاف، فهذا لم يحدث في التاريخ الحديث، إذ يعتمد الأمريكيون في سوريا على ما يسمى "الجماعات الإسلامية " كحلفاء لهم للبقاء هناك.

يذكر أن قرار الرئيس الأمريكي بتوسع المهمة الأمريكية في سوريا، يشطب القرار الذي اتخذه بوقت سابق بعودة 1200 عسكري أمريكي من سوريا إلى البلاد في أقرب وقت.

وكان وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، قد أعلن أن القوات الأمريكية ستقوم بـ"حماية" الحقول النفطية شرقي سوريا، و "سترد بحزم" على أية محاولات لسيطرة الجهات الأخرى عليها.