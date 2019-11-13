دخول رتل أمريكي من العراق إلى سوريا يضم 22 آلية عسكرية بتغطية جوية

دخل رتل يتبع لقوات الاحتلال الأمريكي من العراق إلى محافظة الحسكة في سوريا، و يضم 22 آلية عسكرية نوع هامفي وشاحنتين بتغطية من سلاح الجو الأمريكي.

وأفادت وكالة "سانا" أن رتلا من القوات الأمريكية دخل من العراق إلى محافظة الحسكة في سوريا اليوم الأربعاء بتغطية من طائرة حربية أمريكية.

وجاء ذلك بعد أن كانت قد انسحبت قافلة ضخمة لجيش الاحتلال الأمريكي من قاعدته العسكرية في صرين جنوب مدينة عين العرب بريف حلب الشمالي الشرقي بعد تدميرها بالكامل، نحو قاعدة "قسرك" بريف الحسكة فيما يبدو أنه تمهيد لانسحابها كليا من سوريا باتجاه إقليم كردستان العراقي.

وأوضح المراسل أن القافلة الأمريكية حطت رحالها مؤقتاً في قاعدة "قسرك" بريف الحسكة استعداداً للانسحاب باتجاه معبر التونسية "سيمالكا" غير الشرعي مع إقليم كردستان العراق، مع احتمال توجه جزء من هذه القافلة نحو حقول النفط السورية الواقعة تحت سيطرة جيش الاحتلال الأمريكي