الجيش الليبي يستهدف غرفة عمليات عسكرية تستخدم للتحكم بالطائرات المسيرة في سرت

أعلن المتحدث الرسمي باسم القائد العام للجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، اليوم الأربعاء، أن الجيش الوطني الليبي استهدف غرفة عمليات عسكرية تستخدم للتحكم بالطائرات المسيرة في منطقة سرت.

موسكو- سبوتنيك. وجاء في البيان: "تمكنت مقاتلات القوات الجوية العربية الليبية، صباح اليوم الأربعاء الموافق 12 تشرين الثاني/ نوفمبر2019م من تنفيذ واجبات ومهام قتالية بعد رصدها من قبل الاستخبارات العسكرية والاستطلاع الأرضي والجوي".

وتابع البيان: "حيث تم رصد وتحديد أهداف متفرقة في قاعدة القرضابية الجوية في منطقة سرت وهي عبارة عن غرفة عمليات عسكرية تستخدم للتحكم في الطائرات المسيرة وبعض المواقع تستخدم للتخزين وإخفاء الطائرات المسيرة وملحقاتها من الهوائيات ووسائل القيادة الجوية".

وأضاف بأن: "الغارات أصابت أهدافها في التوقيت الموحد والمحدد ونفذت مهامها بكل دقة مما أدى لتدمير الأهداف المختارة حسب أمر العمليات بالخصوص وتم القضاء على هذا التهديد".

وتدور بالعاصمة الليبية طرابلس ومحيطها، منذ الرابع من نيسان/أبريل الماضي، معارك متواصلة بين قوات الجيش الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، وقوات تابعة لحكومة الوفاق، برئاسة السراج، خلفت مئات القتلى وآلاف الجرحى، حسب منظمة الصحة العالمية، فيما تقدر المنظمة الدولية للهجرة أعداد النازحين بعشرات الآلاف الذين يفرون من ديارهم بسبب الاشتباكات المسلحة.