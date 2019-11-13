شاب لبناني يطلق النار في الشارع بشكل عشوائي وسيارة توزع أسلحة... فيديو

انتشر فيديو في مواقع التواصل الاجتماعي قيل أنه لشاب لبناني يحمل السلاح في الشارع ويطلق النار بشكل عشوائي على المارة.

شارك الإعلامي اللبناني نيشان هذا الفيديو عبر صفحته الرسمية على "تويتر" معلقا: "من المسؤول؟!".

​كما نشرت الفنانة سيرين عبد النور فيديو لسيارة تقوم بتوزيع أسلحة على بعض المواطنين وعلقت عليه: "ولك جراس الكنيسة ما وعتكن ما ستحيتو ضليتكن مكملين ؟؟؟ بعد ما تعلمتو، كل سنين الحرب ما علمتكن؟؟؟".

ولك جراس الكنيسة ما وعتكن ما ستحيتو ضليتكن مكملين ؟؟؟ بعد ما تعلمتو، كل سنين الحرب ما علمتكن؟؟؟ #جل_الديب #لبنان_بنتفض pic.twitter.com/hRNZnu0okY — Cyrine Abdelnour (@CyrineAbdlNour) November 13, 2019

​ويشهد لبنان منذ 17 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، احتجاجات شعبية واسعة ومستمرة، تطالب بحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، وإلغاء نظام المحاصصة الطائفية في السياسة، حيث يرى الكثيرون فيه سببا في عدم فعالية الحكومة.