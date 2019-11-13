شاب لبناني يطلق النار في الشارع بشكل عشوائي وسيارة توزع أسلحة... فيديو

شارك الإعلامي اللبناني نيشان هذا الفيديو عبر صفحته الرسمية على "تويتر" معلقا: "من المسؤول؟!".
مُدان!— نيشان (@Neshan) November 13, 2019
من المسؤول؟!#جل_الديب pic.twitter.com/EASvgEgt6r
كما نشرت الفنانة سيرين عبد النور فيديو لسيارة تقوم بتوزيع أسلحة على بعض المواطنين وعلقت عليه: "ولك جراس الكنيسة ما وعتكن ما ستحيتو ضليتكن مكملين ؟؟؟ بعد ما تعلمتو، كل سنين الحرب ما علمتكن؟؟؟".
ولك جراس الكنيسة ما وعتكن ما ستحيتو ضليتكن مكملين ؟؟؟ بعد ما تعلمتو، كل سنين الحرب ما علمتكن؟؟؟ #جل_الديب #لبنان_بنتفض pic.twitter.com/hRNZnu0okY— Cyrine Abdelnour (@CyrineAbdlNour) November 13, 2019
ويشهد لبنان منذ 17 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، احتجاجات شعبية واسعة ومستمرة، تطالب بحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، وإلغاء نظام المحاصصة الطائفية في السياسة، حيث يرى الكثيرون فيه سببا في عدم فعالية الحكومة.
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