جدل في لبنان حول اعتذار الحريري عن تشكيل حكومة جديدة... ومصادر مطلعة توضح

قالت مصادر في "بيت الوسط"، إن اعتذار رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، يرتبط بالتكليف، مشيرة إلى أنه لم يتم تكليفه حتى يعتذر.

وأضافت المصادر، حسبما ذكر موقع "مستقبل ويب"، اليوم الأربعاء: "الحريري يرفض أن يكون على رأس حكومة تستنسخ الحكومة المستقيلة مع بعض التجميل".

وفي وقت سابق، اليوم الأربعاء، أكدت مصادر مطلعة لقناة "LBC" أن الاتصالات قائمة حكوميا، مشيرة إلى أنه من المرجح أن يتجه الحريري إلى الاعتذار عن التشكيل"

وأضافت: "هذا التطور حتما سيكثف الاتصالات للاتفاق مع الحريري على مرشح لتكليفه، وعليه سيتحدد موعد الاستشارات النيابية الملزمة".

وتابعت القناة، أن "الأجواء السلبية كانت مهيأة قبل مقابلة الرئيس عون التلفزيونية، وهو ما تأكد من خلال الرسائل عبر "واتساب"، وتحكي عن تحركات في أماكن محددة فور انتهاء كلمة الرئيس، وتقارير الأجهزة الأمنية عن تجمعات يحضر لها في أماكن باتت تقليدية منذ بدء الاحتجاجات".

ولفتت إلى "الرغبة في استكمال المخطط الموضوع بتصويب المسار، الذي يتدرج بالمطالب ومخطط واضح للنيل من رئيس الحمهورية ووضع الحراك في وجهه على الرغم من كل التوضيحات".

ويستخدم اللبنانيون مصطلح "بيت الوسط" على مقر إقامة، رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، الذي انتقل إليه في وسط بيروت.

ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، احتجاجات شعبية واسعة ومستمرة تطالب بإجراء انتخابات مبكرة، وإلغاء نظام المحاصصة الطائفية في السياسة، ما أدى إلى استقالة رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري.