محمد بن زايد يستقبل السيسي في الإمارات

استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، الذي يقوم بزيارة إلى الإمارات.

وكتب ابن زايد، على "تويتر": "أرحب بضيف البلاد الكبير، الصديق العزيز الرئيس عبدالفتاح السيسي"، مضيفا: "علاقات الإمارات ومصر تاريخية واستراتيجية، ولدينا إرادة مشتركة لتعزيزها وتطويرها بما يخدم بلدينا وشعبينا".

أرحب بضيف البلاد الكبير، الصديق العزيز فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي .. علاقات الإمارات ومصر تاريخية واستراتيجية، ولدينا إرادة مشتركة لتعزيزها وتطويرها بما يخدم بلدينا وشعبينا pic.twitter.com/ZLaVWFhrro — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) November 13, 2019

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية، في وقت سابق اليوم الأربعاء، أن السيسي يبحث مع ولي عهد أبوظبي"، مشيرة إلى أن الزيارة تبحث "العلاقات الأخوية المتينة، التي تجمع البلدين الشقيقين والتعاون الثنائي الاستراتيجي بينهما وآليات مواصلة تنميته وتعزيزه في المجالات المختلفة".

وأشارت إلى أن الطرفين يبحثان مجمل التطورات على الساحات العربية والإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتأتي زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في إطار الحرص المشترك على تعزيز العلاقات الأخوية الوثيقة والتعاون والتشاور حول مختلف القضايا المتعلقة بتعزيز العمل العربي المشترك.