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18:20 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019
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    مستوطنات غلاف غزة

     سماع دوي صافرات الإنذار في مستوطنات غلاف غزة

    © REUTERS / AMIR COHEN
    العالم العربي
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    الموضوع:
    العدوان الإسرائيلي على غزة (44)
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    سمع دوي صافرات الإنذار في مستوطنات غلاف غزة، مساء اليوم، الأربعاء. 

    نشرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن صافرات الإنذار دوت في مستوطنات غلاف غزة، منذ ظهر اليوم، الأربعاء، وهي المناطق التي تحيط بقطاع غزة.

    وأكدت هيئة البث الإسرائيلية أن بعض من هذه المستوطنات دوت فيها صافرات الإنذار منذ ساعات الظهيرة، وحتى الآن.

    من جانبها، أكدت القناة العبرية الثانية، أن الفلسطينيين أطلقوا ما يزيد عن 250 قذيفة وصاروخا، حتى الآن، منذ بدء التصعيد في قطاع غزة، فجر أمس الثلاثاء.

    بنيامين نتنياهو، انتخابات، إسرائيل 18 سبتمبر 2019
    © REUTERS / AMMAR AWAD
    رغم التصعيد... نتنياهو: سنغير المعادلة في غزة
    وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل فلسطيني جراء قصف إسرائيلي على شمال غزة، وارتفاع حصيلة القتلى إلى 24 قتيلاً.

    وأكدت الوزارة اليوم الأربعاء، "ارتفاع حصيلة القتلى جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 24 قتيلاً، بعد وصول شهيد إلى مجمع الشفاء الطبي".

    وقالت وزارة الصحة في بيانها "وصول شهيد إلى مجمع الشفاء الطبي جراء التصعيد الإسرائيلي على غزة قبل قليل". وكانت آخر حصيلة للقتلى 23 قتيلاً.

    من جانبه أصدر الجيش الإسرائيلي بيانا حول الاستهداف الأخير، والذي أدى إلى مقتل فلسطيني قال فيه: 

    قبل قليل هاجمت طائرة عسكرية ناشطًا من الجهاد الإسلامي في شمال قطاع غزة خلال استعداده لإطلاق قذائف صاروخية باتجاه إسرائيل. تم رصد الإصابة.

    ويشار إلى أن الجيش الإسرائيلي قام فجر يوم أمس الثلاثاء، باغتيال القيادي البارز في "سرايا القدس" الذراع العسكرية لحركة "الجهاد الإسلامي"، بهاء أبو العطا، ما دفع الحركة في قطاع غزة إلى إطلاق عشرات القذائف الصاروخية صوب المستوطنات والبلدات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة.

    الموضوع:
    العدوان الإسرائيلي على غزة (44)

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    إسرائيل, مستوطنة, غزة
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