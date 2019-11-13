الغنوشي: الإعلان عن رئيس الحكومة الجمعة المقبلة

قال رئيس البرلمان التونسي الجديد، رئيس حركة "النهضة"، راشد الغنوشي، إن مجلس نواب الشعب هو مركز السلطة.

وتابع الغنوشي في تصريح إلى "سبوتنيك" أن "حركة النهضة حرصت على إعادة الاعتبار لمجلس النواب، وإنزال السلطة إلى الشعب، على اعتبار أن تمثيل الشعب هو تمثيل مباشر، كذلك الديمقراطية هي ديمقراطية مباشرة تجعل الناس قريبين من السلطة".

وتابع الغنوشي: نهنئ كل الذين انتخبونا والذين لم ينتخبونا.

وأضاف الغنوشي في تعليقه على التحالف البرلماني اليوم بين حزبي "النهضة" و"قلب تونس"، قائلا:

إن النهضة ستحسم خلال اجتماع مكتبها التنفيذي الليلة، مشاوراتها حول تشكيل الحكومة واختيار مرشح لها، وسيتم الإعلان عنه يوم الجمعة القادم على أقصى تقدير.

وبشأن التحالف مع حزب "قلب تونس"، قال رئيس حركة "النهضة"، راشد الغنوشي "إن الحركة تعاملت مع جميع الأحزاب إلا من أبى ولم ترفع النهضة فيتو في شأن التحالفات البرلمانية، فالبرلمان يضم كل الأحزاب والحركة لا تستطيع مقاطعة أي حزب من الأحزاب انتخبه الشعب، فالنظام الانتخابي يفرض المشاركة والتوافق بين الجميع".

وأضاف الغنوشي أن حركة "النهضة" ماضية في اختيار رئيس قد يكون من الصف الأول منها أو من الصف العاشر أو من أصدقاء النهضة "المهم ألا يخرج من هذه الدائرة" ـ على حد تعبيره.

وأكد الغنوشي أن "النهضة" ستبحث عن توازنات موسعة لجمع قاعدة عريضة من التوافقات بشأن الحكومة القادمة.