على وقع التصعيد في غزة… وقف الدراسة في جامعة بن غوريون الإسرائيلية

قالت قناة عبرية، مساء اليوم، الأربعاء، إن الدراسة ستوقف في جامعة بن غوريون الإسرائيلية ببئر السبع.

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، أن القائمين على "الجبهة الداخلية" الإسرائيلية أكدوا أنه تم تعليق الدراسة غدا الخميس، في جامعة بن غوريون ببئر السبع في صحراء النقب، جنوبي إسرائيل.

وسبق أن علقت وزارة التربية والتعليم في إسرائيل، اليوم الأربعاء، الدراسة في جميع المدارس بالبلدات والمستوطنات القريبة من قطاع غزة، فيما عادت المسيرة التعليمية إلى طبيعتها في مدينة تل أبيب، وذلك نظراً لتطور الأوضاع الأمنية في قطاع غزة.

פיקוד העורף: לא יתקיימו מחר לימודים באוניברסיטת בן גוריון בבאר שבע@uriyaelk — כאן חדשות (@kann_news) November 13, 2019

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، يوم أمس، بأن "إغلاق المدارس يشمل كل من منطقة بئر السبع وسديروت وأشدود وأشكلون وريشون ليتسيون وغدرا ويافنه ورحوفوت وموديعين وبار طوفيا، وهي من المستوطنات المحيطة بقطاع غزة".

يشار إلى أن جامعة بن غوريون، سميت على اسم ديفيد بن غوريون، أول رئيس وزراء إسرائيلي، وهي جامعة عامة في إسرائيل، تأسست عام 1969. وتقع جنوبي إسرائيل.

ويذكر أن الجيش الإسرائيلي قام فجر يوم أمس الثلاثاء، باغتيال القيادي البارز في "سرايا القدس" الذراع العسكرية لحركة "الجهاد الإسلامي"، بهاء أبو العطا، ما دفع الحركة في قطاع غزة إلى إطلاق مئات القذائف الصاروخية صوب المستوطنات والبلدات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين جراء التصعيد على غزة إلى 24 قتيلا من بينهم 3 أطفال، كما بلغ عدد المصابين 73 مصابا.