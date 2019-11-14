الجيش اليمني يعلن مقتل وإصابة مهاجمين من "أنصار الله" جنوب الحديدة

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، الأربعاء، مقتل وإصابة العشرات من جماعة أنصار الله "الحوثيين"، في مواجهات بمحافظة الحديدة غرب اليمن.

القاهرة - سبوتنيك. وذكرت ألوية العمالقة على مركزها الإعلامي، أن "الحوثيين شنوا مساء الأربعاء، هجوما واسعا على مدينة التحيتا جنوب الحديدة، من المناطق المجاورة لها، مستخدمين أسلحة ثقيلة ومتوسطة".

وأضافت أن "هجوم الحوثيين تزامن مع تنفيذهم قصفا عنيفا على الأحياء السكنية بقذائف الهاون عياري 120 و82 ملم".

وأكدت "صد الهجوم عقب اشتباكات عنيفة مع الحوثيين، تكبدوا خلالها عشرات القتلى والجرحى".

من جهة ثانية، قالت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الحوثيين، إن طيران التحالف ألقى قنابل ضوئية غرب مدينة التحيتا بالتزامن تحليق مكثف في سماء المدينة، وعلى مديرية حيس جنوب شرقي الحديدة.