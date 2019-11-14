حمدوك يوجه رسالة لطالبة سودانية كرمها محمد بن راشد

وجّه رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك رسالة تهنيئة إلى الطالبة السودانية، التي كرمها محمد بن راشد، نائب رئيس دولة الإمارات.

ونشر محمد بن راشد سلسلة تدوينات على "تويتر"، أمس الأربعاء، للحظة تكريم الطالبة السودانية هديل أنور، التي فازت بالمركز الأول في مسابقة تحدي القراءة بالعربية في دورته الرابعة، وجرى التكريم في أوبرا دبي وحضره أكثر من 3 آلاف شخص.

وكتب حمدوك على "فيسبوك" اليوم الخميس: "عندما تلتقي الأحلام مع الإلتزام الحقيقي والعزم الصادق، يوضح نجاح هديل كيف تضع الأجيال اليافعة الأساس لمستقبل أكثر إشراقا".

وتابع: "نفتخر بابنتنا هديل وبانجازها وتفانيها الملهم، وتهانينا لها ولكل السودان لكونها الأولى من أصل 13 مليون طالب وطالبة يشاركون في تحدي القراءة العربي".

وقالت صحيفة "الإمارات اليوم"، إن بطلة تحدي القراءة العربي 2019 الطالبة السودانية هديل أنور، عبرت عن فخرها باللقب الغالي الذي نالته في دبي.

وقدمت الطالبة السودانية شكرا خاصا إلى صاحب المبادرة المعرفية الأضخم الشيخ محمد بن راشد".

Today, we crowned Hadeel Anwar from Sudan as the Arab Reading Champion 2019, out of 13.5 million students. Congratulations to the people of Sudan. My message to them is their future looks bright and beautiful with their persistent and enlightened young generations. pic.twitter.com/lhCrL9K3hm — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) November 13, 2019

ولفتت الصحيفة إلى أن الطالبة السودانية، 13 عاما، نجحت في الفوز بلقب تحدي القراءة العربي في أوبرا دبي، خلال الحفل الختامي، الذي تنافس فيه خمسة متأهلين للنهائي على المسرح.

وطرحت لجنة التحكيم سؤالا على كل واحد من المتنافسين الخمسة، حول تخصيص تزكية أحد الكتب له، وكان عليهم الإجابة في دقيقة، بحسب الصحيفة، التي أشارت إلى أنه كانت الأسرع في الاختيار والإجابة.