إليسا: هالثورة عم تفضحكن يوم بعد يوم

وقالت إليسا في تغريدتها: "إذا تسكّر الطريق بتقوم القيامة، بس منظر مسلحين عم يقوصوا عالناس وسيارات سلاح بجل الديب مش مشكلة، وقتل إنسان قدام ابنو مش مشكلة ما هيك؟ يا عيب الشوم... اسمحولنا فيها بس هالثورة عم تفضحكن يوم بعد يوم".
مُدان!— نيشان (@Neshan) November 13, 2019
من المسؤول؟!#جل_الديب pic.twitter.com/EASvgEgt6r
واشتهرت إليسا بتغريداتها عن لأحداث الثورة حتى أن الكطثير من متابعيها أصبحو يدعونها بصوت الحق.
إذا تسكّر الطريق بتقوم القيامة، بس منظر مسلحين عم يقوصوا عالناس وسيارات سلاح بجل الديب مش مشكلة، وقتل إنسان قدام ابنو مش مشكلة ما هيك؟ يا عيب الشوم... اسمحولنا فيها بس هالثورة عم تفضحكن يوم بعد يوم— Elissa (@elissakh) November 14, 2019
أضافت في تغريدة أخرة: "بينقتل مواطن قدام ابنو... بتخلص القصة بأرضها، بينزل واحد خواجة يقوّص بجل الديب، ما حدا بيحكيه كلمة، بينزلو شباب يكسّرو ساحة الشهداء ما بينلقط واحد! بس خلدون جابر بيتظاهر ضد رئيس الجمهورية، كل الدولة بيصير بالها تعتقلو! بتقولولي ما بدها ثورة؟".
بينقتل مواطن قدام ابنو... بتخلص القصة بأرضها.— Elissa (@elissakh) November 14, 2019
بينزل واحد خواجة يقوّص بجل الديب، ما حدا بيحكيه كلمة.
بينزلو شباب يكسّرو ساحة الشهداء ما بينلقط واحد!
بس خلدون جابر بيتظاهر ضد رئيس الجمهورية، كل الدولة بيصير بالها تعتقلو!
بتقولولي ما بدها ثورة؟
وكانت قد انتشرت فيديوهات من مشاهير لبنانيين على تويتر لمسلحين يطلقون النار في الشوارع، مما أثار سخط الرأي العام اللبناني بعد قرابة شهر على بدء الاحتجاجات الشعبية في لبنان.
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