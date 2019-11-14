إليسا: هالثورة عم تفضحكن يوم بعد يوم

نشرت الفنانة إليسا تغريدة في صفحتها الشخصية على فيسبوك تنتقد فيه المسلحين الذين يقومون بإطلاق النار في الشوارع، محدثين حالة من الذعر والخوف في لبنان.

وقالت إليسا في تغريدتها: "إذا تسكّر الطريق بتقوم القيامة، بس منظر مسلحين عم يقوصوا عالناس وسيارات سلاح بجل الديب مش مشكلة، وقتل إنسان قدام ابنو مش مشكلة ما هيك؟ يا عيب الشوم... اسمحولنا فيها بس هالثورة عم تفضحكن يوم بعد يوم".

واشتهرت إليسا بتغريداتها عن لأحداث الثورة حتى أن الكطثير من متابعيها أصبحو يدعونها بصوت الحق.

إذا تسكّر الطريق بتقوم القيامة، بس منظر مسلحين عم يقوصوا عالناس وسيارات سلاح بجل الديب مش مشكلة، وقتل إنسان قدام ابنو مش مشكلة ما هيك؟ يا عيب الشوم... اسمحولنا فيها بس هالثورة عم تفضحكن يوم بعد يوم — Elissa (@elissakh) November 14, 2019

أضافت في تغريدة أخرة: "بينقتل مواطن قدام ابنو... بتخلص القصة بأرضها، بينزل واحد خواجة يقوّص بجل الديب، ما حدا بيحكيه كلمة، بينزلو شباب يكسّرو ساحة الشهداء ما بينلقط واحد! بس خلدون جابر بيتظاهر ضد رئيس الجمهورية، كل الدولة بيصير بالها تعتقلو! بتقولولي ما بدها ثورة؟".

بينقتل مواطن قدام ابنو... بتخلص القصة بأرضها.

بينزل واحد خواجة يقوّص بجل الديب، ما حدا بيحكيه كلمة.

بينزلو شباب يكسّرو ساحة الشهداء ما بينلقط واحد!

بس خلدون جابر بيتظاهر ضد رئيس الجمهورية، كل الدولة بيصير بالها تعتقلو!

بتقولولي ما بدها ثورة؟ — Elissa (@elissakh) November 14, 2019

وكانت قد انتشرت فيديوهات من مشاهير لبنانيين على تويتر لمسلحين يطلقون النار في الشوارع، مما أثار سخط الرأي العام اللبناني بعد قرابة شهر على بدء الاحتجاجات الشعبية في لبنان.