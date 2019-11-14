بـ20 مليار دولار... مصر والإمارات توقعان اتفاقية اقتصادية ضخمة

أعلنت مصر والإمارات، اليوم الخميس، تأسيس منصة اسثمار مشتركة بقيمة 20 مليار دولار، تزامنا مع زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للإمارات.

قالت وكالة "رويترز"، إن التوقيع جاء على هامش زيارة يقوم بها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للإمارات بدأت، أمس الأربعاء، وتنتهي اليوم.

ولفتت "رويترز" إلى أن بيان الرئاسة المصرية أوضح أن المنصة ستستثمر في مجموعة من القطاعات والأصول عبر شركة أبوظبي التنموية القابضة وصندوق مصر السيادي.

أطلقت مع أخي الرئيس عبدالفتاح السيسي منصة استثمارية استراتيجية مشتركة بين الإمارات ومصر بقيمة 20 مليار دولار لتنفيذ مشاريع حيوية في مجالات لها جدواها الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة لبلدينا وشعبينا الشقيقين. pic.twitter.com/f8DwdNxqKI — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) November 14, 2019

ولفت البيان إلى أن "المنصة ستستثمر في قطاعات مثل الصناعات التحويلية والطاقة التقليدية والمتجددة والتكنولوجيا والأغذية والخدمات اللوجستية والمالية والبنية التحتية وغيرها".

وأضافت: "مصر حليف وثيق للإمارات، التي قدمت مساعدات بمليارات الدولارات للقاهرة".

وكتب محمد بن زايد، ولي عهد أبو ظبي، على "تويتر": "أطلقت مع أخي الرئيس عبد الفتاح السيسي منصة استثمارية استراتيجية مشتركة بين الإمارات ومصر بقيمة 20 مليار دولار لتنفيذ مشاريع حيوية في مجالات لها جدواها الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة لبلدينا وشعبينا الشقيقين".