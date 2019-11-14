بن زايد يمنح السيسي وساما رفيعا

منح الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الخميس، "وسام زايد" للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

ويعد وسام "زايد" أرفع وسام تمنحه دولة الإمارات لملوك ورؤساء وقادة الدول، بحسب موقع صحيفة "المصري اليوم".

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، إن الوسام "يأتي تقديرا للعلاقات التاريخية والوطيدة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، وتثمينا لدور الرئيس في دعم وترسيخ تلك العلاقات على كل الأصعدة".

الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة يصل قصر الوطن، حيث جرت لفخامته مراسم استقبال رسمية. pic.twitter.com/MA3fYOw9ke — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) November 14, 2019

واستقبل بن زايد، أمس الأربعاء، السيسي، الذي يقوم بزيارة إلى الإمارات.

وكتب ابن زايد، على "تويتر": "أرحب بضيف البلاد الكبير، الصديق العزيز الرئيس عبد الفتاح السيسي"، مضيفا: "علاقات الإمارات ومصر تاريخية واستراتيجية، ولدينا إرادة مشتركة لتعزيزها وتطويرها بما يخدم بلدينا وشعبينا".