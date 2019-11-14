عودة أطفال "داعش" الروس من العراق في القريب العاجل

أعلنت مفوضة الرئيس الروسي لحقوق الطفل، آنا كوزنيتسوفا، اليوم الخميس، أن التوجه إلى العراق لإعادة أطفال مواطنين روس مرتبطين بـ "داعش" "(التنظيم الإرهابي المحظور في روسيا وعدد من الدول) سيتم في القريب العاجل، مؤكدة أنه تم التوافق على الرحلة مع وزارة الطوارئ الروسية.

موسكو - سبوتنيك . وقالت كوزنيتسوفا للصحفيين: "يتم الإعداد للسفر في المستقبل القريب، وبالضبط، سيكون 32 طفلاً على متن هذه الرحلة. وقريبا سيتم تحديد موعد المغادرة، نحن في انتظارهم في المستقبل القريب... هذه الرحلة قد تم الاتفاق عليها مع وزارة الطوارئ".

وأفادت كوزنتسوفا، بأنه يوجد أيضًا أطفال آخرون على أرض العراق، نواصل إعداد وثائقهم، وسيتم إرسالهم لاحقًا برحلات جوية مدنية.

هذا وبدأت عملية عودة النساء والأطفال الروس من منطقة الصراع في الشرق الأوسط بعد أن نشر رئيس الشيشان، رمضان قديروف، فيديو على تطبيق "انستغرام"، قام بتصويره مراسلو قناة "RT" في ملجأ للأطفال، عن أطفال روس انضم آباؤهم لتنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا)، وتم التخلي عنهم بعد تحرير مدينة الموصل العراقية من أيدي "داعش".