بيان يحسم الجدل حول أنباء استقالة رئيس الوزراء السوداني

أكد رئيس مجلس الوزراء السوداني في بيان صدر اليوم، أن الدكتور عبد الله حمدوك، رئيس الوزراء السوداني، يمارس مهامه بشكل طبيعي ولا صحة لما يتردد عن استقالته.

قال المستشار الصحفي لرئيس مجلس الوزراء، البراق النذير الوراق، في بيان صحفي: أن ما يرد عبر الأخبار والصور المفبركة لا يتعدى الشائعات المغرضة التي لا تعنينا في شيء، وأن ما يثار هو محض محاولات خائبة وخاسرة لن تؤثر على حكومة الثورة ولن تثنيها عن استكمال أهدافها".

هذا وكان قد شن رئيس حزب "الأُمة" مبارك الفاضل المهدي، هجوما على "قوى الحرية والتغيير"، حيث أنها قد أن تسبب المشاكسات بين مكوناتها في فشل الحكومة الانتقالية واستقالة رئيس الوزراء على حد تعبيره.

ورسم الفاضل في مؤتمر صحفي أمس، صورة قاتمة حول مستقبل الحكومة سياسياً واقتصادياً، في وقت دعا الحكومة التحرك لتسليم الرئيس السابِق عمر البشير للمحكمة الجنائية الدولية.