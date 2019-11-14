تسجيل
22:28 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019
مباشر
    بحث
    نيكي هايلي مندوبة أمريكا في الأمم المتحدة بصحبة مندوب إسرائيل بالأممم المتحدة

    في كتابها الجديد... هايلي: خلافات داخلية نشبت بشأن نقل السفارة الأمريكية إلى القدس

    © AP Photo / Mary Altaffer
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر

    شهدت السنوات الأولى لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلافات داخلية شديدة، خاصة ما يتعلق منها بالسياسة الأمريكية - الإسرائيلية.

    ذكر الموقع الإلكتروني "تايمز أوف إسرائيل" أن السفيرة الأمريكية السابقة لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي، قد سجلت في كتابها الجديد، بعض من هذه الخلافات.

    الوضع في قطاع غزة
    © Sputnik . Valeriy Melnikov
    "سرايا القدس": لو كشفت إسرائيل عن خسائرها لتحول نتنياهو إلى أضحوكة ومهزلة
    ومن بين أكثر ما أثير من خلافات أمريكية داخلية، قرارات ترامب الرئيسية بشأن المنطقة، مثل نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، والانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني، وسحب المساعدات من الوكالة الأممية لدعم وغوث اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

    وتحت عنوان "مع كل الاحترام الواجب"، صورت هايلي وزير الخارجية الأمريكي السابق، ريكس تيلرسون، كأكبر خصم لها في الإدارة.

    وبينما دعمت هايلي لنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، اعترض تيلرسون وآخرون في مجلس الأمن القومي بشدة على الخطوة.

    "أنا دعمت الخطوة"، كتبت هايلي. "السفارات تقع في العواصم. في كل بلد في العالم تقريبا، تقع السفارة الأمريكية في عاصمة البلد المضيف. يجب ألا تكون إسرائيل مختلفة".

    وتابعت هايلي:

    لكن آخرين في مجلس الوزراء والبيت الأبيض عارضوا ذلك، لقد ادعوا بأن نقل السفارة سيؤدي إلى اندلاع أعمال عنف من شأنها أن تلحق الضرر بعملية السلام، كما حدث… في كل اجتماع لمجلس الوزراء ومستشاري الأمن القومي للرئيس، كان هناك فصيل يعتقد لأنه يجب لهم وليس للرئيس اتخاذ القرار النهائي بما يتعلق بالسياسة.

    وأكدت السفيرة الأمريكية السابقة لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي، أن الخلافات الداخلية في الإدارة الأمريكية زادت وارتفعت وتيرتها أثناء عملية نقل السفارة من تل أبيب إلى القدس.

    وقالت هايلي:

    عندما اجتمع مجلس الأمن القومي للنظر في نقل السفارة في إسرائيل، كان صوت أعضاء هذا الفصيل عاليا. لمحوا بكل الطرق أنه إذا فعل الرئيس ذلك، فسوف تسقط السماء. ظنوا أنه يمكنهم العمل معا لتحديد توجه الرئيس، وقد حاولوا القيام بذلك.

    وأكدت هايلي أن وزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون، أعلن في منتصف الاجتماع أنه يريد أن يتم تسجيل معارضته لهذه الخطوة.

    يشار إلى أنه في السادس من ديسمبر/ كانون الأول 2017، اعترف ترامب رسميا بالقدس عاصمة لإسرائيل، وأعلن عن نيته نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، والتي تم افتتاحها في مايو/آيار 2018.

    انظر أيضا:

    الناطق باسم "سرايا القدس" الفلسطينية يعلن استعداد كافة الوحدات العسكرية للقتال
    "سرايا القدس" تهدد إسرائيل بالرد على اغتيال بهاء أبو العطا خلال ساعات
    الرئيس البرازيلي يكتفي بمكتب تجاري ويرجئ نقل السفارة للقدس
    "سرايا القدس": لو كشفت إسرائيل عن خسائرها لتحول نتنياهو إلى أضحوكة ومهزلة
    بالفيديو... ترامب يقلد ملكا عربيا تحدث معه وقت نقل سفارة أمريكا للقدس
    الكلمات الدلالية:
    القدس, أمريكا, نيكي هايلي
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    صورة بعنوان اقفز، المصور المجري سكابا داروتسزي، الحائز على جائزة مصور الطبيعة لعام 2019
    الفائزون في مسابقة "مصور الطبيعة لعام 2019"
    غوغل...هل أنا مصاب بمرض خطير؟!
    "غوغل"...هل أنا مصاب بمرض خطير؟
    إنفوجرافيك - 13 معلومة عن صواريخ بوك إم 2 الروسية
    13 معلومة عن صواريخ "بوك إم 2" الروسية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك