الجيش الإسرائيلي يشن غارات جوية على أهداف لحركة الجهاد الإسلامي داخل قطاع غزة

وفي تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر"، قال متحدث الجيش، أفيخاي أدرعي، إن "جيش الدفاع بدأ في استهداف أهداف تابعة لمنظمة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة".

في هذه الساعة بدأ #جيش_الدفاع استهداف أهداف إرهابية تابعة لمنظمة #الجهاد_الإسلامي الإرهابية في قطاع غزة. يتبع لاحقًا — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 14, 2019

يشار إلى أن إسرائيل أعلنت وقف عملية الحزام الأسود على قطاع غزة التي بدأتها فجر الثلاثاء الماضي، بعد جهود ووساطات بذلتها مصر والأمم المتحدة لوقف حالة التصعيد على جبهة غزة بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية.